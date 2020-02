Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus en négociation pour une commande préliminaire d'A220 Reuters • 13/02/2020 à 06:39









AIRBUS EN NÉGOCIATION POUR UNE COMMANDE PRÉLIMINAIRE D'A220 SINGAPOUR (Reuters) - Airbus est en négociation pour vendre jusqu'à une centaine d'avions A220, a-t-on appris jeudi de sources industrielles, alors que l'avionneur européen se prépare à racheter au canadien Bombardier sa participation dans le programme. Ces négociations menées dans le cadre du salon aéronautique de Singapour interviennent alors que Bombardier est prêt à annoncer qu'il va céder à Airbus les 33,58% qu'il détient dans le programme et mettre fin à sa présence dans le secteur de l'aviation commerciale, ont dit des sources industrielles. Airbus a refusé de commenter l'information. D'après Bloomberg, l'acquéreur potentiel est la compagnie nigériane Green Africa, qui a conclu l'an dernier un accord préliminaire avec Boeing pour la livraison de 50 avions 737 MAX et une option pour 50 unités supplémentaires. (Tim Hepher, Jamie Freed et Allison Lampert; version française Jean Terzian)

