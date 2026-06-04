 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus : cap sur les 180E
information fournie par Zonebourse 04/06/2026 à 17:37

Airbus franchit les 175E et met le cap sur les 180E (MM100 et résistance du 17 avril et 29 mai).

Le prochain objectif se situe vers 188,5E (résistance du 6 mai), un niveau qui coïncide presque avec la MM200 (189,5E).

Airbus s'en irait ensuite combler le "gap" des 196,5E du 18 février, puis la résistance des 200,65E testée ce même jour.

Valeurs associées

AIRBUS
177,0000 EUR Euronext Paris +4,55%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 244,29 +1,15%
ABIVAX
83,95 +17,82%
Pétrole Brent
94,66 -2,80%
SOITEC
156,5 -5,55%
HAFFNER ENERGY
0,245 -11,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank