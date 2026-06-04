Airbus : cap sur les 180E

Airbus franchit les 175E et met le cap sur les 180E (MM100 et résistance du 17 avril et 29 mai).

Le prochain objectif se situe vers 188,5E (résistance du 6 mai), un niveau qui coïncide presque avec la MM200 (189,5E).

Airbus s'en irait ensuite combler le "gap" des 196,5E du 18 février, puis la résistance des 200,65E testée ce même jour.