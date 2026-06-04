Airbus : cap sur les 180E

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Le parquet général a requis jeudi la prison à vie dans le procès du psychiatre saoudien qui avait foncé avec sa voiture sur la foule du marché de Noël de Magdebourg, en Allemagne, tuant six personnes et en blessant plus de 300 en décembre 2024. L'acte commis par ...
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information fournie par Zonebourse•04.06.2026•18:05•
Le réassureur a annoncé les résultats de son offre de rachat en numéraire visant deux émissions d'obligations subordonnées à taux fixe réinitialisable, arrivant respectivement à échéance en 2047 et 2048. L'opération, qui s'est achevée le 3 juin à 16h00 (heure de ...
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