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Airbus
information fournie par AOF 29/04/2026 à 08:08

(Zonebourse.com) - Le groupe aéronautique débute 2026 sur un trimestre en recul, marqué par une baisse des livraisons d'avions commerciaux et une forte dégradation de la génération de trésorerie. Les résultats sont toutefois nettement supérieurs aux attentes du consensus. Airbus a publié un résultat net (part du groupe, publié) de 586 millions d'euros au premier trimestre 2026, en baisse de 26% sur un an mais dépassant largement le consensus qui tablait sur 265 MEUR. Dans cette même dynamique, le bénéfice par action (publié) ressort à 0,74 EUR, en recul de 27%, contre un consensus à 0,44 EUR.

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit quant à lui à 12,7 MdsEUR, en ligne avec les attentes, en baisse de 7%, pénalisé par un recul des livraisons d'avions commerciaux (114 unités contre 136 un an plus tôt) ainsi que par la dépréciation du dollar.

L'activité avions commerciaux recule ainsi de 11%, tandis que les divisions Helicopters (stable à 1,6 MdEUR) et Defence & Space ( 7% à 2,8 MdsEUR) montrent une meilleure résilience.

L'EBIT ajusté, indicateur clé de rentabilité opérationnelle excluant notamment les éléments exceptionnels et effets de change, chute de 52% à 300 MEUR. Le consensus ciblait cette fois 371 MEUR. Cette baisse reflète principalement le recul des livraisons et un effet de couverture de change défavorable, souligne l'avionneur.

La génération de trésorerie se dégrade fortement : le free cash flow avant financement client ressort à -2,48 MdsEUR, contre -310 MEUR un an plus tôt, en raison du faible niveau de livraisons et d'une hausse des stocks liée à la montée en cadence industrielle.

"Les résultats du premier trimestre reflètent le niveau plus faible des livraisons d'avions commerciaux et la solide performance de notre division Défense et Espace.

L'environnement opérationnel reste dynamique et complexe", a commenté Guillaume Faury, directeur général d'Airbus. Il a par ailleurs précisé que le groupe poursuivait la montée en cadence malgré les tensions sur la chaîne d'approvisionnement, notamment liées aux moteurs Pratt & Whitney.

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