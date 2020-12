Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus/Boeing-Londres suspendra en janvier les surtaxes sur les produits US Reuters • 09/12/2020 à 00:37









par William James LONDRES, 9 décembre (Reuters) - Le Royaume-Uni suspendra à compter du 1er janvier les surtaxes douanières sur les produits américains imposées dans le cadre du litige sur les subventions accordées à Boeing BA.N et Airbus AIR.PA , a annoncé mardi le ministère du Commerce, disant vouloir désamorcer un conflit commercial dommageable. Cette décision marque le début du virage de Londres pour adopter sa propre politique commerciale, distincte de celle de l'Union européenne, au jour même de la sortie effective du Royaume-Uni du bloc communautaire. Elle signale aussi la volonté du gouvernement britannique de renforcer ses liens avec les Etats-Unis, alors que Londres et Washington ont entamé des discussions sur un accord commercial bilatéral post-Brexit. "Au bout du compte, nous voulons une désescalade du conflit et parvenir à un accord négocié afin de pouvoir renforcer notre relation commerciale avec les Etats-Unis et tirer un trait sur tout cela", a déclaré dans un communiqué la ministre du Commerce, Liz Truss, en référence au litige sur l'aéronautique vieux de 16 ans entre l'UE et les Etats-Unis. Si le Royaume-Uni a officiellement quitté l'UE en janvier dernier, les termes de l'accord de Brexit prévoient une période de transition de onze mois qui a contraint Londres à se joindre à Bruxelles dans l'imposition de surtaxes sur 4 milliards de dollars de produits américains. Le Royaume-Uni a fait savoir qu'il suspendait ces surtaxes pour tenter de convaincre les Etats-Unis de sceller un accord commercial, tout en indiquant qu'il pourrait les réinstaurer faute de "progrès satisfaisants" dans les négociations. (version française Jean Terzian)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.56% BOEING CO NYSE -0.61%