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Airbus a livré 74 avions en octobre, l'objectif annuel sous pression
information fournie par AOF 06/11/2026 à 10:04

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(Zonebourse.com) - Le groupe fait face à une fin d'année décisive pour atteindre son objectif de livraisons, tandis que plusieurs analystes soulignent les risques liés à l'accélération nécessaire des cadences. Les investisseurs se montrent prudents : le titre recule de 0,4% ce matin, autour des 198 euros.

Airbus a annoncé la livraison de 74 appareils à 45 clients en octobre 2026, en baisse de 5% sur un an. Le chiffre ressort légèrement sous les attentes de Jefferies, qui tablait sur 77 appareil.

De leur côté, les livraisons cumulées atteignent 621 appareils depuis janvier, en hausse de 6%. Pour atteindre son objectif annuel de 870 livraisons, le groupe devra encore livrer 249 avions en novembre et décembre, soit une hausse d'environ 20% sur un an. Citi estime que cela nécessiterait 95 à 100 livraisons en novembre et 150 à 155 en décembre, deux niveaux mensuels records.

La banque s'inquiète aussi de la stagnation du nombre de premiers vols : 77 en octobre, contre environ 87 espérés, un indicateur avancé des livraisons. Chez AlphaValue, Saïma Hussain, en charge du dossier, rapporte toutefois que les stocks élevés offrent une certaine marge de sécurité, mais que l'accélération nécessaire accroît les risques pesant sur les livraisons et la génération de trésorerie en fin d'année.

Citi maintient néanmoins sa recommandation à l'achat sur Airbus, avec un objectif de cours de 217 euros.

Airbus a aussi indiqué avoir enregistré 202 commandes brutes au cours du mois, un chiffre qui témoigne de la solidité de la demande.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2026 à 10:04:00.

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