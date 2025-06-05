Airbus a livré 243 avions depuis le début de l'année

Airbus SE AIR.PA a annoncé jeudi:
* AIRBUS - LIVRAISONS EN MAI : 51 (ET NON 243)
* AIRBUS - COMMANDES BRUTES EN MAI : 0 (ET NON 291)
* AIRBUS - LIVRAISONS DE 2025 JUSQU'À PRÉSENT : 243
* AIRBUS - A REMPORTÉ 291 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-MAI
* AIRBUS - A REMPORTÉ 215 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-MAI
* AIRBUS - A LIVRÉ 16 MODÈLES A350 SUR JANVIER-MAI
* AIRBUS - A LIVRÉ 63 MODÈLES A320NEO SUR JANVIER-MAI
* AIRBUS - A LIVRÉ 120 MODÈLES A321NEO SUR JANVIER-MAI
Texte original .... Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Bureau de Paris)
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