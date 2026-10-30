Intel s'achemine vers sa pire journée de son histoire, provoquant une chute mondiale des cours des puces électroniques

Le siège d'Intel. (Crédits: Intel - Robert Noyce)

Le titre d'Intel INTC.O a chuté de 29% vendredi et s'apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse journalière, aggravant ainsi le recul général des valeurs technologiques, les investisseurs se montrant de plus en plus méfiants face à l'affaiblissement de la demande en PC et aux dépenses colossales nécessaires pour développer les infrastructures d'IA.

Cette chute brutale a fait perdre au fabricant américain de puces plus de 137 milliards de dollars de capitalisation boursière, soulignant les défis auxquels est confronté le directeur général Lip-Bu Tan dans le cadre de son plan de redressement, alors qu'un marasme prolongé du marché des PC contrebalance les investissements massifs dans l'IA et l'expansion de la production.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, notamment Advanced Micro Devices AMD.O , Arm Holdings ARM.O , Qualcomm QCOM.O , Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O et Micron MU.O , ont chuté de 2% à 10%.

"Le marché est actuellement dans une dynamique où l'on vend d'abord et où l'on pose les questions ensuite, et l'avertissement d'Intel a donné aux investisseurs une excuse toute faite pour prendre leurs bénéfices sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs", a déclaré Matt Britzman, analyste actions senior chez Hargreaves Lansdown.

La vague de ventes s'est étendue aux fabricants de serveurs, reflétant la prudence des investisseurs à l'égard des entreprises liées à la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs et des infrastructures d'IA.

Les actions des fabricants de serveurs Dell Technologies DELL.N , Hewlett Packard Enterprise HPE.N et Super Micro Computer SMCI.O ont chuté de 6% à 10%.

L'indice STOXX Europe 600 Technology .SX8P a reculé de 2%, le poids lourd du secteur ASML ASML.AS perdant 4,6%. Les actions cotées aux États-Unis de TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat, ont chuté de 3,3%.

Intel a prévu un chiffre d'affaires compris entre 15 et 16 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, en deçà de l'estimation moyenne des analystes de 17,07 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le directeur financier David Zinsner a également déclaré qu'Intel ne s'attendait pas à un flux de trésorerie positif cette année.

LA PÉNURIE DE MÉMOIRE SE FAIT SENTIR

La hausse des prix de la mémoire, alimentée par la réorientation des capacités de production des fournisseurs vers des puces mémoire à large bande passante destinées à l'IA, fait grimper les coûts des PC et pèse sur une demande des consommateurs déjà faible.

Les puces pour PC ont représenté environ la moitié du chiffre d'affaires d'Intel au troisième trimestre, et la société s'attend à ce que les ventes de ce segment reculent de plus de 20% en glissement trimestriel ce trimestre, après une baisse de 5% au cours de la période de septembre.

"Il sera important de voir si Intel parviendra à élargir l'offre de produits Xeon, très rentables, afin de compenser cette faiblesse croissante du marché des PC", a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.

"En résumé, la baisse des volumes de vente, la hausse des coûts de fabrication et une gamme de produits décalée par rapport au cycle constituent les facteurs susceptibles d'entraîner une baisse du cours de l'action à court terme, les bénéfices futurs étant soumis à une forte pression."

par Anhata Rooprai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))