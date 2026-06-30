Airbnb doit faire face à une action en justice à Los Angeles pour pratique de prix abusifs lors des incendies de 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'Airbnb, de détails tirés de la décision et d'informations sur les dégâts causés par les incendies de forêt dans les paragraphes 2 à 9) par Jonathan Stempel

Airbnb ABNB.O doit faire face à une action en justice intentée par la ville de Los Angeles, qui accuse la société de location de logements d’avoir pratiqué des prix abusifs lors des feux de forêt de janvier 2025 dans le sud de la Californie, a déclaré mardi la procureure municipale Hydee Feldstein Soto. Le juge Robert Broadbelt de la Cour supérieure de Californie a statué que, même si ce sont les hôtes qui fixent les prix, les allégations de Los Angeles selon lesquelles Airbnb, en faisant la publicité de ces prix et en facturant les locations, avait enfreint le code pénal californien et le code municipal de Los Angeles. La plainte déposée en juillet accusait Airbnb d’avoir illégalement augmenté les prix de location de plus de 2 600 logements, en violation d’une loi californienne interdisant que les prix des biens et services essentiels augmentent de plus de 10 % à la suite d’un état d’urgence. La déclaration de l’état d’urgence à Los Angeles par le gouverneur Gavin Newsom a déclenché l’application de la loi anti-prix abusifs de l’État, qui a été prolongée à plusieurs reprises. Un porte-parole d’Airbnb a déclaré que l’entreprise contestait les “allégations inexactes” contenues dans la plainte, mais qu’elle soutenait les efforts de relance et de reconstruction de Los Angeles. Airbnb a indiqué que l’entreprise, son directeur général Brian Chesky et l’association à but non lucratif Airbnb.org avaient versé près de 30 millions de dollars pour soutenir les efforts de reconstruction après les incendies, notamment en fournissant un hébergement d’urgence gratuit à près de 24 000 personnes. Feldstein Soto a contesté l’argument d’Airbnb selon lequel la société propose un outil de “tarification intelligente” qui, lorsqu’il est activé, permet à l’entreprise basée à San Francisco d’ajuster et d’afficher ses prix en fonction de la demande. Les incendies de forêt qui ont ravagé le sud de la Californie ont fait au moins 31 morts et détruit ou endommagé plus de 16 000 bâtiments, carbonisant une superficie plus vaste que celle de Paris. Une grande partie des dégâts a été causée par l’incendie de Palisades, à Pacific Palisades, et par l’incendie d’Eaton, à Altadena.