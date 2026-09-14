AirBaltic se place sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, les coûts de la guerre contre l'Iran se faisant sentir

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* Les coûts du kérosène ont grimpé en flèche en raison de la guerre

* Le dépôt de bilan intervient après l'échec des négociations avec les créanciers

* La compagnie aérienne poursuivra ses activités tout en restructurant sa dette

(Avec les déclarations du Premier ministre letton, d’un analyste et des graphiques)

par Andrius Sytas et Gianluca Lo Nostro

La compagnie aérienne lettone airBaltic a volontairement déposé une demande de mise sous la protection du chapitre 11 du Code américain des faillites à New York, a-t-elle annoncé lundi, alors qu’elle cherche à restructurer sa dette et à survivre à une crise sectorielle de plus en plus grave provoquée par la guerre contre l'Iran .

AirBaltic a indiqué dans un communiqué avoir obtenu un engagement de financement de 350 millions d'euros (405 millions de dollars) de la part de prêteurs, notamment Strategic Value Partners, Barclays BARC.L , Hayfin Capital Management, Morgan Stanley MS.N et Oaktree Capital Management, afin de soutenir ses activités pendant la restructuration.

La guerre entre les États-Unis et l’Iran a entraîné un doublement des prix du kérosène, provoquant la pire crise que le secteur du transport aérien ait connue depuis la pandémie de COVID-19. Des investisseurs et des dirigeants ont averti que les compagnies aériennes dont les bilans étaient déjà sous pression risquaient de faire faillite.

Face à la détérioration de sa situation financière, airBaltic avait entamé des discussions avec ses créanciers afin de lever des fonds à court terme, mais peinait à trouver un accord sur les conditions. Les rendements de ses obligations ont grimpé en flèche, reflétant les inquiétudes croissantes des investisseurs quant à la perspective d’un défaut de paiement.

« AirBaltic connaît des difficultés financières aiguës dues à une combinaison de facteurs financiers et géopolitiques », a écrit le conseil d’administration de la compagnie aérienne dans un document déposé auprès du tribunal des faillites.

« L'UNE DES MEILLEURES OPTIONS » POUR ASSURER LA POURSUITE DES ACTIVITÉS D'AIRBALTIC

AirBaltic, qui dispose d’une flotte d’une cinquantaine d’avions Airbus AIR.PA A220-300, est détenue majoritairement par le gouvernement letton, tandis que Lufthansa LHAG.DE détient une participation minoritaire de 10 %.

Le Premier ministre letton, Andris Kulbergs, a déclaré que la procédure au titre du chapitre 11 avait été engagée après que des détenteurs d’obligations représentant plus de 70 % de la valeur de la dette eurent refusé d’approuver un prêt nécessaire à la survie de la compagnie aérienne et eurent plutôt opté pour la liquidation.

« Je considère cette solution comme l’une des meilleures options pour assurer la viabilité d’airBaltic, car elle fournit les outils et le temps nécessaires à la mise en œuvre du plan de restructuration », a déclaré M. Kulbergs dans un communiqué.

Le gouvernement continue de rechercher un investisseur stratégique tandis qu’airBaltic réduit sa flotte et réorganise ses engagements, a-t-il ajouté.

AirBaltic est la deuxième compagnie aérienne victime de la guerre après la faillite de Spirit Airlines en mai . La compagnie low-cost américaine, qui s’était placée sous la protection de la loi sur les faillites plusieurs mois avant le début du conflit fin février, n’avait pas réussi à obtenir le soutien de ses créanciers pour un plan de sauvetage gouvernemental.

D’autres compagnies aériennes, comme AirAsia AIRG.KL , la plus grande compagnie low-cost d’Asie du Sud-Est, sont à la recherche de nouveaux capitaux .

LE CHAPITRE 11 OFFRE UNE PROTECTION CONTRE LES CRÉANCIERS

AirBaltic a déclaré que sa décision visait à obtenir une protection contre ses créanciers pendant qu’elle négocie une restructuration de sa dette. Les vols se dérouleront comme prévu pendant la procédure supervisée par le tribunal. La compagnie prévoit de clore la procédure du chapitre 11 d’ici juin de l’année prochaine, a-t-elle précisé.

Avant le dépôt de cette demande, les détenteurs d’obligations d’AirBaltic devaient se prononcer sur le plan de l’entreprise visant à lever jusqu’à 257 millions d’euros par le biais d’une nouvelle dette « super-senior » arrivant à échéance en février 2027, à un taux de 25 %.

Yves Schwyter, fondateur de Vectus Intelligence, société spécialisée dans l'analyse des risques liés au capital dans le secteur aérien, a déclaré que la voie du chapitre 11 constituait « une structure de capital probablement plus viable que celle qui était sur la table il y a une semaine ».

Dudley Shanley, analyste chez Goodbody, a indiqué qu’il était clair depuis un certain temps déjà que la compagnie aérienne allait devoir réorganiser sa structure de capital.

« Je pense qu’airBaltic va continuer à réduire son réseau », a-t-il déclaré.

La compagnie aérienne avait pour objectif de porter sa flotte à 100 appareils et, selon l’analyste aéronautique Simonas Bartkus, comptait développer le trafic de transit en provenance de Russie, de Biélorussie et d’Ukraine via Riga.

« Cette option n’est plus envisageable, et la compagnie est devenue trop grande pour son marché… La hausse du coût du carburant a aggravé la situation, et elle n’a pas eu le temps de trouver une solution », a-t-il expliqué.

Le Premier ministre Kulbergs a écrit dans un message publié sur X qu’en avril, airBaltic avait «épuisé» les 380 millions d’euros levés grâce à des obligations émises en 2024. Un prêt d’urgence de 30 millions d’euros accordé par le gouvernement a pris fin en juin, a-t-il ajouté, et la compagnie aérienne avait tenté de louer ses avions excédentaires.

« L’exploitation des liaisons vers les pays baltes et la Lettonie ne nécessite que 30 avions, et non 100 », a-t-il écrit.

(1 dollar = 0,8653 euro)