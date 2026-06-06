Air New Zealand prévoit une hausse des coûts du carburant jusqu'en 2027

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* Le directeur général évoque de nouvelles hausses de tarifs, mais la demande pourrait faiblir

* La flotte clouée au sol s'améliore, passant de 20% à moins de 5%

* L'indemnisation des fournisseurs ne compense que partiellement les perturbations liées aux avions

* Aucune augmentation de la liquidité du marché n'est prévue malgré le choc pétrolier

(Ajout de commentaires supplémentaires tirés de l'interview tout au long de l'article) par Rajesh Kumar Singh

Air New Zealand AIR.NZ n'a compensé que 25% à 40% de l'impact de la hausse des prix du carburant grâce à des opérations de couverture et à des augmentations de tarifs, a déclaré samedi le directeur général Nikhil Ravishankar à Reuters, alors que la compagnie aérienne prévoit une hausse des coûts de carburant pour son exercice 2027.

La compagnie prévoit un prix du kérosène d'environ 150 dollars le baril selon l'indice Singapore Jet Index, a déclaré M. Ravishankar en marge de l'assemblée annuelle de l'Association internationale du transport aérien (IATA) à Rio de Janeiro. Air New Zealand ne fait pas face à des pénuries d'approvisionnement en carburant, a-t-il précisé, mais le choc des prix reste le principal défi.

La compagnie aérienne a déjà procédé à deux séries de hausses tarifaires et pourrait envisager de nouvelles hausses tactiques sur les marchés où la demande reste solide, a déclaré M. Ravishankar.

“On ne peut pas simplement continuer à augmenter les prix indéfiniment. Le marché réagira, la demande s'affaiblira et on volera alors moins”, a-t-il déclaré lors d'une interview.

M. Ravishankar a indiqué qu’Air New Zealand ne prévoyait pas de faire appel aux marchés pour obtenir davantage de liquidités, arguant que le bilan de la compagnie et son parc d’avions non grevés lui donnaient la marge de manœuvre nécessaire pour résister à des prix élevés du carburant pendant une période prolongée.

Si les prix du carburant restaient élevés, la compagnie aérienne recourrait à une combinaison de réductions de coûts, de négociations avec les fournisseurs, d’augmentations tarifaires et de réductions de capacité, a-t-il déclaré.

Air New Zealand se remet également de problèmes de moteurs et de retards de livraison d’avions qui, à un moment donné, ont cloué au sol jusqu’à 20% de sa flotte. M. Ravishankar a indiqué que ce chiffre était tombé à moins de 5%, la plupart des appareils devant reprendre leur service au cours des deux ou trois prochains mois.

Les indemnités versées par Boeing BA.N , Rolls-Royce RR.L et Pratt & Whitney RTX.N ont été d'une aide précieuse, mais n'ont compensé que partiellement les pertes économiques, a-t-il déclaré.