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Air Liquide va racheter 1 milliard d'euros d'actions après des ventes en forte hausse au 3T
information fournie par Boursorama avec AFP 29/10/2026 à 08:15

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( AFP / KIRAN RIDLEY )

( AFP / KIRAN RIDLEY )

Air Liquide va lancer un programme de rachat d'actions, annoncé en octobre, avec une opération à hauteur d'un milliard d'euros d'ici la fin de l'année, a annoncé jeudi le géant français des gaz industriels, après un troisième trimestre marqué par des ventes en forte hausse (+10 %).

Ce bond du chiffre d'affaires, qui s'établit à 7,26 milliards d'euros, s'explique principalement par une augmentation des prix de l'énergie, singulièrement du gaz en Europe, que l'entreprise répercute automatiquement à ses clients. Hors effets de change et énergie, les ventes de l'entreprise ont crû de 4,3 % par rapport au même trimestre 2025.

En données comparables, les ventes croissent principalement dans les régions Asie-Pacifique et Amériques, où l'entreprise réalise respectivement environ 20 % et 40 % de son activité.

Le directeur général François Jackow, évoquant une "performance solide" sur le trimestre, a annoncé jeudi le "lancement de la première tranche de notre programme de rachat d'actions à hauteur d'un milliard d'euros d'ici la fin de l'année".

Ce rachat d'actions démontre "la pleine confiance" de la direction "dans la pertinence de (sa) stratégie".

Début octobre, l'entreprise avait annoncé prévoir de racheter pour 4 milliards d'euros de ses propres actions, programme qui soutient le cours de Bourse et qui s'ajoute à "une politique de dividende régulier et soutenu".

Le fonds activiste Elliott, dont la présence au capital d'Air Liquide avait été révélée début septembre, avait revendiqué en octobre une "exposition économique significative" dans Air Liquide.

Ce fonds, qui entend valoriser son investissement en demandant des évolutions dans le fonctionnement de l'entreprise ciblée pour en améliorer la performance économique et la valeur boursière, avait salué le plan présenté par la direction en octobre, tout en estimant que le programme de rachat d'actions "devrait commencer immédiatement".

Interrogé sur l'influence d'Elliott sur le plan présenté début octobre, la direction avait répondu que "ce plan était un plan 100 % Air Liquide, fait par Air Liquide et pour Air Liquide".

L'entreprise, qui emploie environ 65.000 personnes dans 59 pays, vend des gaz, technologies et services notamment à d'autres industriels.

Elle fournit par exemple en gaz les fabricants de puces et de mémoire, notamment asiatiques, incontournables dans la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle et de la construction de centres de données.

L'électronique et l'intelligence artificielle font partie des quatre "marchés stratégiques" où l'entreprise souhaite se renforcer, avec la transition énergétique, la santé et le spatial.

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