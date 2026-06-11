Air Liquide renouvelle son partenariat avec ArianeGroup

Air Liquide et ArianeGroup ont signé deux nouveaux contrats majeurs pour la phase opérationnelle d'Ariane 6.

Ces accords couvrent la fourniture d'équipements cryogéniques critiques pour la fabrication de la fusée, ainsi que la fourniture des gaz nécessaires à sa propulsion.

Après le succès de ses premiers vols, ArianeGroup accélère actuellement le rythme de production d'Ariane 6 . Afin d'accompagner cette phase d'industrialisation, Air Liquide Engineering & Technologies fournira les équipements cryogéniques essentiels nécessaires à la fabrication et à la propulsion des fusées jusqu'au 42ème vol d'Ariane.

En parallèle, ArianeGroup et Air Liquide Spatial Guyane ont renouvelé un accord d'approvisionnement en gaz pour une durée initiale de trois ans. Ce contrat garantit la livraison des gaz propulseurs (hydrogène et oxygène liquides), indispensables pour l'ascension de la fusée, ainsi que des fluides critiques (hélium liquide et gazeux, azote liquide et gazeux, et air comprimé) requis pour le bon déroulement de toutes les opérations au sol, du refroidissement des satellites à l'inertage du système.