Le logo d'Air Liquide est visible à Paris

Air Liquide a annoncé lundi ‌anticiper une progression annuelle moyenne de son chiffre d'affaires de 5% d'ici ​à 2030, avec une variation de plus ou moins un point de pourcentage par rapport à cette moyenne projetée, et a lancé un programme de ​rachat d'actions de quatre milliards d'euros.

Le spécialiste des gaz industriels, qui dévoile son nouveau plan stratégique, ​ajoute dans un communiqué viser une ⁠amélioration de sa marge opérationnelle de 400 à 600 points de ‌base sur la période 2026-2030.

Selon le courtier Jefferies, un consensus de Visible Alpha misait sur un objectif de marge opérationnelle ​à +360 points de base ‌au total sur cette période.

Le programme de rachat d'actions ⁠de quatre milliards d'euros d'Air Liquide, prévu sur la période 2027-2028, constitue le premier de ce type à grande échelle mis en place par le ⁠groupe au profit ‌de ses actionnaires.

Il s'accompagnera d'une croissance continue du dividende et ⁠s'inscrit dans le cadre d'une allocation de capital de plus de ‌40 milliards d'euros pour la période 2026-2030, dont plus de ⁠la moitié est destinée aux investissements industriels et aux acquisitions.

Vers ⁠08h40 GMT, l'action ‌Air Liquide progressait de 2,0% à 173,56 euros, plus forte hausse du ​CAC 40 qui reculait pour sa ‌part de 0,85%.

"Il est important de noter que la direction s'est toujours montrée prudente au début ​des périodes stratégiques, ses prévisions ayant ensuite été revues à la hausse au fil du cycle", a observé Jefferies dans une note.

Sur ⁠la période 2026-2030, Air Liquide prévoit également une progression annuelle moyenne du résultat net récurrent par action de 10%, avec une variation de plus ou moins deux points de pourcentage, ainsi qu'un retour sur capitaux employés (ROCE) récurrent supérieur à 11% en 2030.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Olivier Cherfan, édité ​par Benoit Van Overstraeten)