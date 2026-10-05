 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air Liquide lance son plan stratégique et un rachat d'actions historique
information fournie par AOF 05/10/2026 à 11:29

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Apres le succès de son précédent plan Advance (2022-2025), le géant français des gaz industriels et de la santé ( 1,69%, à 173,12 euros) a dévoilé son nouveau plan stratégique à horizon 2030, baptisé Beyond. Structurée autour de trois piliers (Ecoute, Croissance, Performance), cette feuille de route vise à capter la croissance des grandes mutations mondiales, notamment la transition énergétique, l'électronique poussée par l'intelligence artificielle, la santé à domicile et le spatial.

Pour soutenir cette trajectoire de création de valeur durable, le groupe s'est fixé de nouveaux caps financiers ambitieux. Une progression annuelle moyenne de plus de 10% du résultat net récurrent par action, avec une marge de plus ou moins 2%. Au niveau de la rentabilité, Air Liquide vise un retour sur capitaux employés récurrent supérieur à 11% et une amélioration de la marge opérationnelle de 400 à 600 points de base. Enfin, une progression annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 5% est attendue à plus ou moins 1%.

Allocation de capital et retour aux actionnaires

Sur la période du plan (2026-2030), le groupe prévoit d'allouer 40 milliards d'euros de capital. Plus de la moitié de cette enveloppe sera consacrée à des investissements industriels et à des acquisitions ciblées.

En outre, en complément de sa politique de dividende, Air Liquide lance, pour la première fois de son histoire, un programme de rachat d'actions de 4 milliards d'euros sur la période 2027-2028.

L'avis de Jefferies

Pour la banque d'investissement américaine, la croissance annuelle moyenne du résultat net récurrent de plus de 10% est conforme au consensus Visible Alpha, mais l'ambition d'expansion cumulée des marges, comprise entre 400 et 600 points de base, est supérieure aux attentes qui étaient d'environ 360 points de base.

Les analystes rappellent que la direction s'est historiquement montrée prudente au début de ses périodes stratégiques, avant de relever ensuite ses objectifs au cours du cycle.

Enfin, pour Jefferies, si Air Liquide atteint le haut de sa fourchette d'objectifs, l'écart de marge d'Ebit avec son principal concurrent Linde se réduirait à environ 550 points de base d'ici 2030, selon le consensus Visible Alpha, contre environ 750 points de base dans l'hypothèse basse. A fin 2026, cet écart devrait être d'environ 800 points de base.

La recommandation de la banque d'investissement américaine reste à l'achat sur le titre Air Liquide, avec une cible de cours de 204 euros, soit un potentiel de hausse de 20%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Dividendes

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
170,7600 EUR Euronext Paris +0,35%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/10/2026 à 11:29:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

1 commentaire

  • 19:03

    Alors pourquoi a t'elle baissé de 6 € depuis ce matin .

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
100,25 -2,67%
CAC 40
7 834,1 -0,80%
HAFFNER ENERGY
0,784 +7,69%
SCHNEIDER ELECTRIC
272,8 -9,97%
TOTALENERGIES
75,8 +1,80%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank