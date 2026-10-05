Air Liquide lance son plan stratégique et un rachat d'actions historique

(Zonebourse.com) - Apres le succès de son précédent plan Advance (2022-2025), le géant français des gaz industriels et de la santé ( 1,69%, à 173,12 euros) a dévoilé son nouveau plan stratégique à horizon 2030, baptisé Beyond. Structurée autour de trois piliers (Ecoute, Croissance, Performance), cette feuille de route vise à capter la croissance des grandes mutations mondiales, notamment la transition énergétique, l'électronique poussée par l'intelligence artificielle, la santé à domicile et le spatial.

Pour soutenir cette trajectoire de création de valeur durable, le groupe s'est fixé de nouveaux caps financiers ambitieux. Une progression annuelle moyenne de plus de 10% du résultat net récurrent par action, avec une marge de plus ou moins 2%. Au niveau de la rentabilité, Air Liquide vise un retour sur capitaux employés récurrent supérieur à 11% et une amélioration de la marge opérationnelle de 400 à 600 points de base. Enfin, une progression annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 5% est attendue à plus ou moins 1%.

Allocation de capital et retour aux actionnaires

Sur la période du plan (2026-2030), le groupe prévoit d'allouer 40 milliards d'euros de capital. Plus de la moitié de cette enveloppe sera consacrée à des investissements industriels et à des acquisitions ciblées.

En outre, en complément de sa politique de dividende, Air Liquide lance, pour la première fois de son histoire, un programme de rachat d'actions de 4 milliards d'euros sur la période 2027-2028.

L'avis de Jefferies

Pour la banque d'investissement américaine, la croissance annuelle moyenne du résultat net récurrent de plus de 10% est conforme au consensus Visible Alpha, mais l'ambition d'expansion cumulée des marges, comprise entre 400 et 600 points de base, est supérieure aux attentes qui étaient d'environ 360 points de base.

Les analystes rappellent que la direction s'est historiquement montrée prudente au début de ses périodes stratégiques, avant de relever ensuite ses objectifs au cours du cycle.

Enfin, pour Jefferies, si Air Liquide atteint le haut de sa fourchette d'objectifs, l'écart de marge d'Ebit avec son principal concurrent Linde se réduirait à environ 550 points de base d'ici 2030, selon le consensus Visible Alpha, contre environ 750 points de base dans l'hypothèse basse. A fin 2026, cet écart devrait être d'environ 800 points de base.

La recommandation de la banque d'investissement américaine reste à l'achat sur le titre Air Liquide, avec une cible de cours de 204 euros, soit un potentiel de hausse de 20%.

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