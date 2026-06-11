Air Liquide et ArianeGroup renouvellent leur partenariat stratégique

Air Liquide AIRP.PA :
* ET ARIANEGROUP RENOUVELLENT LEUR PARTENARIAT INDUSTRIEL STRATÉGIQUE AVEC LA SIGNATURE DE DEUX CONTRATS MAJEURS POUR ARIANE
* ILS PORTENT SUR LA FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS CRYOGÉNIQUES ESSENTIELS POUR LE LANCEUR LOURD EUROPÉEN ET SUR LA FOURNITURE DE GAZ
Texte original nFWN42I19Z Pour plus de détails, cliquez sur AIRP.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer