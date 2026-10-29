Air Liquide dépasse les attentes au T3 grâce à l'électronique, objectifs confirmés

Le logo d'Air Liquide à Paris

Air Liquide a fait état ‌jeudi d'une hausse supérieure aux attentes de son chiffre d'affaires du troisième ​trimestre, l'activité du groupe ayant été soutenue par l'électronique (+12,0%) et l'industriel marchand (+5,3%), et a confirmé ses perspectives pour 2026 et 2027.

Le spécialiste des gaz ​industriels a enregistré un chiffre d'affaires de 7,26 milliards d'euros sur la période, en hausse ​de 3,0% sur un an à données ⁠comparables, et alors que les analystes tablaient sur 7,16 milliards d'euros, ‌selon un consensus Vara Research.

L'électronique s'impose de plus en plus comme l'un des principaux moteurs de croissance du groupe ​et, pour soutenir la ‌dynamique de marché des semi-conducteurs et de l'IA, Air ⁠Liquide investit dans la production mondiale de puces, notamment aux États-Unis et en Asie.

Cependant, le chiffre d'affaires de la zone Europe Moyen-Orient et Afrique (EMEA) ⁠a reculé de ‌0,5% par rapport au troisième trimestre 2025, pénalisé par la ⁠faiblesse de la demande industrielle, notamment dans le secteur de la ‌chimie.

Les ventes de l'activité "Gaz & Services", qui représente plus de 97% ⁠du chiffre d'affaires, ont progressé de 3,6% en comparable. ⁠En revanche, l'activité "Ingénierie & ‌Technologies" est ressortie en baisse de 14,4% en comparable.

Air Liquide s'est dit ​confiant dans sa capacité à améliorer ‌sa marge opérationnelle de 100 points de base en 2026 et de nouveau de 100 ​points de base en 2027, tout en poursuivant la croissance de son résultat net récurrent à taux de change constants. Le groupe ⁠vise ainsi une amélioration cumulée de sa marge opérationnelle de 560 points de base entre 2022 et 2027.

Parallèlement, Air Liquide a annoncé le lancement de la première tranche de son programme de rachat d'actions d'un montant d'un milliard d'euros d’ici fin 2026.

(Rédigé par Elena Smirnova et Olivier Cherfan, ​édité par Augustin Turpin)