Air Liquide dépasse les attentes au T3 grâce à l'électronique, objectifs confirmés

Le logo d'Air Liquide à Paris
Air Liquide a fait état jeudi d'une hausse supérieure aux attentes de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, l'activité du groupe ayant été soutenue par l'électronique (+12,0%) et l'industriel marchand (+5,3%), et a confirmé ses perspectives pour 2026 et 2027.
Le spécialiste des gaz industriels a enregistré un chiffre d'affaires de 7,26 milliards d'euros sur la période, en hausse de 3,0% sur un an à données comparables, et alors que les analystes tablaient sur 7,16 milliards d'euros, selon un consensus Vara Research.
L'électronique s'impose de plus en plus comme l'un des principaux moteurs de croissance du groupe et, pour soutenir la dynamique de marché des semi-conducteurs et de l'IA, Air Liquide investit dans la production mondiale de puces, notamment aux États-Unis et en Asie.
Cependant, le chiffre d'affaires de la zone Europe Moyen-Orient et Afrique (EMEA) a reculé de 0,5% par rapport au troisième trimestre 2025, pénalisé par la faiblesse de la demande industrielle, notamment dans le secteur de la chimie.
Les ventes de l'activité "Gaz & Services", qui représente plus de 97% du chiffre d'affaires, ont progressé de 3,6% en comparable. En revanche, l'activité "Ingénierie & Technologies" est ressortie en baisse de 14,4% en comparable.
Air Liquide s'est dit confiant dans sa capacité à améliorer sa marge opérationnelle de 100 points de base en 2026 et de nouveau de 100 points de base en 2027, tout en poursuivant la croissance de son résultat net récurrent à taux de change constants. Le groupe vise ainsi une amélioration cumulée de sa marge opérationnelle de 560 points de base entre 2022 et 2027.
Parallèlement, Air Liquide a annoncé le lancement de la première tranche de son programme de rachat d'actions d'un montant d'un milliard d'euros d’ici fin 2026.
(Rédigé par Elena Smirnova et Olivier Cherfan, édité par Augustin Turpin)
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