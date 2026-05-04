Air Liquide cède ses activités de production de biogaz aux USA, en France, en Norvège et en Suède

PHOTO DE FICHIER : Le logo d'Air Liquide à Paris
Air Liquide a annoncé lundi avoir cédé ses activités de production de biogaz aux États-Unis, en France, en Norvège et en Suède à Mobius Renewables.
Selon un communiqué du groupe français, l'opération comprend plusieurs unités de production et infrastructures de distribution.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer