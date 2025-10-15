Air India en pourparlers élargis pour l'achat de jusqu'à 300 nouveaux avions à réaction, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Air India est en pourparlers avec Airbus AIR.PA et Boeing BA.N pour ajouter des avions à fuselage large, alors qu'elle prévoit d'acheter jusqu'à 300 appareils, ont déclaré mercredi des personnes au fait du dossier, ce qui marque une accélération de son redressement sous l'égide du groupe Tata.

Les négociations portent désormais sur 80 à 100 gros-porteurs, selon les sources, en plus des discussions précédemment rapportées sur pour 200 avions à fuselage étroit et 25 à 30 gros-porteurs.

Airbus a déclaré qu'il "ne commente pas les discussions confidentielles, qui peuvent ou non avoir lieu avec les clients" Air India et Boeing n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.