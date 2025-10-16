Nestlé va supprimer 16.000 emplois, veut relancer ses ventes

(Actualisé avec détails, commentaires d'analystes, cours en Bourse)

Nestlé NESN.S va supprimer 16.000 emplois, soit 5,8% de son effectif total, alors que le géant suisse de l'agroalimentaire ambitionne de relancer ses volumes de ventes, a déclaré jeudi son nouveau directeur général Philipp Navratil.

Ancien directeur de Nespresso, Philipp Navratil a remplacé Laurent Freixe, limogé en septembre pour avoir enfreint le code de conduite professionnelle de Nestlé en entretenant une relation amoureuse non déclarée avec une subordonnée directe.

Nestlé, dont l'action gagnait 7,5% jeudi vers 8h15 GMT a connu une période sans précédent de turbulences au niveau de la direction, le président Paul Bulcke ayant démissionné prématurément pour laisser la place à l'ancien directeur d'Inditex, Pablo Isla, deux semaines seulement après le licenciement de Laurent Freixe.

Le nouveau directeur général a annoncé que 12.000 emplois de cadres seraient supprimés, des suppressions qui s'ajoutent à une réduction supplémentaire de 4.000 postes dans le cadre des initiatives en cours dans la production et la chaîne d'approvisionnement.

"Le monde change et Nestlé doit changer plus rapidement", a déclaré Philipp Navratil.

Nestlé emploie environ 277.000 personnes dans le monde.

Le fabricant suisse des barres chocolatées KitKat, du café Nespresso et de l'assaisonnement Maggi s'est battu pour relancer la croissance de ses ventes et le cours de son action, alors que les coûts ont augmenté et que les niveaux d'endettement se sont accrus sous la pression croissante des investisseurs.

Les résultats trimestriels de Nestlé "alimentent le feu du redressement", ont écrit les analystes de Bernstein dans une note, qualifiant la réduction des effectifs de "surprise significative".

Une hausse de 1,5% de la croissance interne réelle (RIG) - une mesure des volumes de vente - au troisième trimestre, bien supérieure aux attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 0,3%, pourrait donner à Philipp Navratil un peu de répit.

Le dirigeant a déclaré que la priorité absolue de Nestlé était de stimuler la croissance axée sur la RIG et que la société réduirait ses effectifs au cours des deux prochaines années afin d'essayer de changer plus rapidement.

La société a déclaré poursuivre l'examen stratégique de ses activités dans le domaine des eaux et des boissons haut de gamme, ainsi que de ses marques de vitamines et de compléments alimentaires à faible croissance et à faible marge.

Nestlé a également relevé son objectif de réduction des coûts à 3 milliards de francs suisses (3,23 milliards d'euros) d'ici à la fin de 2027.

"Nous encourageons une culture qui adopte un état d'esprit de performance, qui n'accepte pas de perdre des parts de marché et où la victoire est récompensée", a déclaré Philipp Navratil dans un communiqué.

OBJECTIFS 2025 MAINTENUS

Le groupe suisse a maintenu ses prévisions pour 2025 et a déclaré que la croissance organique des ventes devrait s'améliorer par rapport à 2024. Il vise une marge bénéficiaire d'exploitation sous-jacente égale ou supérieure à 16%.

Les ventes organiques, qui excluent l'impact des fluctuations monétaires et des acquisitions, ont augmenté de 4,3% au cours du trimestre, a déclaré Nestlé, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur une croissance de 3,7%.

La croissance trimestrielle des ventes a été tirée par la hausse des prix du café et des confiseries, mais la Grande Chine a freiné cette progression.

La directrice financière Anna Manz a déclaré que Nestlé s'était trop concentré sur le développement de la distribution en Chine et pas assez sur la stimulation de la demande des consommateurs.

"Ce que vous voyez en Chine, c'est donc que nous corrigeons cela et que nous consolidons notre distribution pour la rendre plus efficace, tout en stimulant la demande des consommateurs", a déclaré Anna Manz.

(Rédigé par Alexander Marrow, version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)