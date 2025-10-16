 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ardian rachète avec une société italienne l'exploitant de l'aéroport de Venise
information fournie par Boursorama avec AFP 16/10/2025 à 10:30

( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

La société d'investissement française Ardian a annoncé mercredi soir racheter, conjointement avec l'italien Finint Infrastrutture, l'exploitant de l'aéroport international de Venise, pour un montant non divulgué.

Dans le détail, les deux sociétés d'investissement ont annoncé un accord sur l'acquisition de Milione, société mère qui contrôle Save, le gestionnaire de l'aéroport de Venise mais aussi de celui de Vérone ou de Trévise, tout proches.

Save a également une participation dans l'aéroport de Charleroi, en Belgique, très utilisé par la compagnie à bas coûts Ryanair.

Ardian avait par le passé été actionnaire indirect d'autres aéroports en Italie, comme celui de Milan ou de Turin, dont les participations ont été revendues à l'été 2024. Il est par ailleurs l'actionnaire majoritaire du premier aéroport d'Europe, Heathrow, à Londres.

La finalisation de la transaction "est prévue pour fin 2025/début 2026", et l'équipe de direction actuelle sera conservée.

La société d'investissement française a également annoncé jeudi avoir levé 20 milliards d'euros pour un fonds majoritairement investi dans les "infrastructures européennes", dont les transports et l'énergie.

"Plus que jamais, nos clients attendent de nous des rendements élevés, décorrélés des marchés financiers", a justifié Mathias Burghardt, directeur général délégué d'Ardian, cité dans un communiqué.

Fusions / Acquisitions

1 commentaire

  • 16 octobre 13:40

    à quand les aéroports de Pékin ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris
    L'Europe vue dans le rouge avec les inquiétudes sur les banques régionales US
    information fournie par Reuters 17.10.2025 07:50 

    par Mara Vilcu Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge vendredi à l'ouverture, au terme d'une première semaine de résultats d'entreprises chargée, alors que les investisseurs s'inquiètent de possibles tensions sur le crédit aux Etats-Unis ... Lire la suite

  • KLEPIERRE : Peu de risque à moyen terme
    KLEPIERRE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 17.10.2025 07:46 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Jean-Charles Naouri, ex-président-directeur général du distributeur français Casino
    Quatre ans de prison, dont un an ferme, requis contre l'ex-PDG de Casino Jean-Charles Naouri
    information fournie par Reuters 17.10.2025 07:44 

    Le parquet du tribunal de Paris a requis jeudi une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont un an ferme aménageable à domicile sous surveillance électronique, à l'encontre de l'ex-PDG du distributeur français Casino, Jean-Charles Naouri, dans le cadre de son procès ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.10.2025 07:44 

    (Actualisé avec ASOS, Volvo) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank