information fournie par Boursorama avec AFP • 16/10/2025 à 10:30

Ardian rachète avec une société italienne l'exploitant de l'aéroport de Venise

( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

La société d'investissement française Ardian a annoncé mercredi soir racheter, conjointement avec l'italien Finint Infrastrutture, l'exploitant de l'aéroport international de Venise, pour un montant non divulgué.

Dans le détail, les deux sociétés d'investissement ont annoncé un accord sur l'acquisition de Milione, société mère qui contrôle Save, le gestionnaire de l'aéroport de Venise mais aussi de celui de Vérone ou de Trévise, tout proches.

Save a également une participation dans l'aéroport de Charleroi, en Belgique, très utilisé par la compagnie à bas coûts Ryanair.

Ardian avait par le passé été actionnaire indirect d'autres aéroports en Italie, comme celui de Milan ou de Turin, dont les participations ont été revendues à l'été 2024. Il est par ailleurs l'actionnaire majoritaire du premier aéroport d'Europe, Heathrow, à Londres.

La finalisation de la transaction "est prévue pour fin 2025/début 2026", et l'équipe de direction actuelle sera conservée.

La société d'investissement française a également annoncé jeudi avoir levé 20 milliards d'euros pour un fonds majoritairement investi dans les "infrastructures européennes", dont les transports et l'énergie.

"Plus que jamais, nos clients attendent de nous des rendements élevés, décorrélés des marchés financiers", a justifié Mathias Burghardt, directeur général délégué d'Ardian, cité dans un communiqué.