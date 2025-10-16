Pernod Ricard: chiffre d'affaires en recul de 14,3% au 1er trimestre, fort recul aux Etats-Unis et en Chine

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe de vins et spiritueux Pernod Ricard a vu son chiffre d'affaires reculer de 14,3% au 1er trimestre de son exercice décalé 2025/26, du fait notamment d'ajustements de stocks aux Etats-Unis et d'une demande en berne en Chine, selon un communiqué publié jeudi.

Ses ventes, également affectées par un effet de changes négatif et la cession d'une activité vins, se sont élevées à 2,38 milliards d'euros, et reculent de 7,6% en organique (hors effets de change et de périmètre).

Le géant français des alcools entrevoit "une amélioration des tendances en chiffre d’affaires organique" à partir du deuxième semestre, tout en prévenant que 2025/26 restera "une année de transition".

En Chine, son chiffre d'affaires s'est contracté de 27% sur la période allant du 1er juillet au 30 septembre, "dans un contexte macroéconomique difficile", et le groupe dit rester "prudent quant à la demande consommateur, à l’approche de la période importante du Nouvel An chinois".

Aux Etats-Unis, son premier marché, les ventes ont reculé de 16%, un mouvement amplifié par des ajustements de stocks. Mais la bonne tenue des ventes aux consommateurs est "un signal encourageant" pour la suite, indique Pernod Ricard, alors que les vins et spiritueux européens sont depuis août soumis à des droits de douane de 15% imposés par l'administration Trump.

Sur le moyen terme (2026/27-2028/29), Pernod Ricard attend une amélioration de la croissance organique de son chiffre d’affaires, qui devrait atteindre 3% à 6%, et une progression de sa marge opérationnelle organique, comptant sur des positions géographiques étendues et des marques diversifiées.

Le groupe, qui a annoncé en juin un plan de réorganisation, table aussi sur des "mesures d’efficacité" de 1 milliard d'euros entre 2025/26 et 2028/29, et compte maintenir "des investissements conséquents" notamment publi-promotionnels sur ses marques.