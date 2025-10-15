Air India en pourparlers élargis pour jusqu'à 300 nouveaux avions à réaction, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 4) par Aditi Shah, Abhijith Ganapavaram et Tim Hepher

Air India est en pourparlers avec Airbus AIR.PA et Boeing BA.N pour l'achat de nouveaux gros-porteurs, alors qu'elle prévoit d'acheter jusqu'à 300 appareils, ont indiqué mercredi des personnes au fait du dossier, ce qui marque une accélération de son redressement sous l'égide du groupe Tata.

Les négociations portent désormais sur 80 à 100 gros-porteurs, selon les sources, en plus des discussions précédemment rapportées sur pour 200 avions à fuselage étroit et 25 à 30 gros-porteurs.

Airbus a déclaré qu'il "ne commente pas les discussions confidentielles, qui peuvent ou non avoir lieu avec les clients". Air India et Boeing n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

En juin, Reuters a rapporté qu'Air India était en pourparlers avec Airbus et Boeing pour une nouvelle commande importante d'avions comprenant quelque 200 avions à fuselage étroit supplémentaires, en complément d'un contrat gigantesque conclu en 2023.

Cette information s'ajoutait à des discussions antérieures portant sur 25 à 30 avions à fuselage large, dont Reuters a fait état en mars.

Dans le cadre des derniers plans de repositionnement de la compagnie aérienne en tant que transporteur mondial moderne sous l'égide de Tata, la compagnie envisage désormais jusqu'à 300 avions supplémentaires, ont déclaré les personnes au fait du dossier.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement combien d'entre eux pourraient faire l'objet d'options plutôt que de commandes fermes.

Un tel accord serait probablement partagé entre les deux principaux fournisseurs mondiaux d'avions, mais la répartition éventuelle n'a pas été finalisée, a déclaré l'une des sources.

Les pourparlers en cours interviennent alors qu'Air India cherche à surmonter l'accident d'un Boeing 787 qui a fait 260 morts en juin dans la ville indienne d'Ahmedabad.

L'ajout de gros porteurs à sa flotte aiderait Air India à renforcer son réseau international et à remplacer les avions vieillissants.