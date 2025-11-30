Bardella dénonce une "brutalisation du débat démocratique", la garde à vue de son agresseur prolongée

Le président du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella lors d'une séance de dédicace de son livre au théâtre Marigny, le 28 octobre 2025 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Jordan Bardella a dénoncé dimanche sur CNEWS une "brutalisation du débat démocratique", alors que la garde à vue du septuagénaire soupçonné d'avoir écrasé un œuf sur la tête du président du RN samedi lors d'une séance de dédicace à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, a été prolongée de 24 heures.

"Je suis extrêmement inquiet de voir un climat de plus en plus violent s'installer dans notre pays, une brutalisation du débat démocratique", a déclaré le président du RN, qui a dénoncé "ceux qui frappent" et "ceux qui légitiment, banalisent la violence" en désignant "l'extrême-gauche" et La France insoumise.

Décrivant une agression "assez virulente", M. Bardella s'est ensuite adressé aux chefs des partis politiques, disant refuser "qu'on fasse une campagne, que ce soit municipale, législative ou présidentielle, dans un climat de violence".

Il a dénoncé un "grand silence", jugeant faible le nombre de réactions de condamnation au sein de la classe politique. Dimanche, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez ou encore le patron de Place publique Raphaël Glucksmann ont notamment condamné cette agression.

La garde à vue du septuagénaire a été prolongée de 24h00, a annoncé dimanche à l'AFP le parquet de Montauban.

Cet agriculteur à la retraite de 74 ans avait déjà visé Eric Zemmour en 2022, écrasant également un oeuf sur la tête de l'homme politique d'extrême droite, alors que celui-ci, candidat de Reconquête à la présidentielle, était en campagne à Moissac, a souligné le parquet, confirmant une information de La Dépêche du Midi.

Il reste en garde à vue "pour établir avec exactitude les faits mais surtout ce qui a pu se passer avant les faits", a précisé le procureur de Montauban Bruno Sauvage.

Il s'agit notamment de déterminer si l'agresseur présumé, placé en garde à vue samedi pour "violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité", a participé au rassemblement anti-RN en marge de la séance de dédicace de Jordan Bardella à Moissac.

Selon la gendarmerie, qui a procédé à l'interpellation, cet homme était dans la file pour la dédicace et s'est jeté sur Jordan Bardella, lui cassant un oeuf sur la tête.

- Zemmour agressé par le même homme -

La sécurité présente est intervenue, le président du RN n'a pas été blessé et a ensuite pu reprendre la séance de dédicace de son livre. Mais une plainte a été déposée au nom de Jordan Bardella et du Rassemblement national, a précisé le parti samedi.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a condamné "très fermement" une agression "inacceptable", dimanche sur BFM TV. "Nous sommes dans une démocratie, tout le monde doit pouvoir s'exprimer."

En juillet 2022, l'agresseur présumé avait été condamné à une amende de 500 euros avec sursis pour l'agression d'Eric Zemmour. Père d'un enfant autiste, l'agriculteur avait justifié son geste par son opposition "avec les prises de position controversées de M. Zemmour au sujet des enfants en situation de handicap", avait alors expliqué le parquet de Montauban.

Le Tarn-et-Garonnais avait aussi jeté des oeufs en avril 2022 sur un des bus de campagne de Marine Le Pen, de passage dans le département. Mais l'incident n'avait pas donné lieu à poursuites.

Mardi, Jordan Bardella a été enfariné lors de la visite d'une foire agricole à Vesoul et un lycéen de 17 ans a été placé en garde à vue avant d'être libéré mercredi. Le mineur devra suivre un stage de citoyenneté.