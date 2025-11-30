Commission d'enquête sur les liens entre partis et islamisme: Mélenchon ne doit pas répondre à sa convocation, selon Bompard

Le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard lors d'un meeting de LFI à Aubervilliers, le 23 novembre 2025 en Seine-Saint-Denis ( AFP / Bertrand GUAY )

Le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, a estimé dimanche sur France 3 que les Insoumis, au premier rang desquels Jean-Luc Mélenchon, ne devaient pas répondre aux "invitations" de la commission d'enquête lancée par LR à l'Assemblée, sur des liens supposés entre mouvements politiques et réseaux islamistes, visant implicitement LFI.

"Je considère que cette commission d'enquête ne respecte pas les règles et donc ce n'est pas une commission d'enquête. Et donc je considère que les Insoumis ne doivent pas répondre à ses invitations", a déclaré M. Bompard.

La commission d'enquête présidé par Xavier Breton (LR) souhaitait auditionner M. Mélenchon mardi, comme l'a officiellement annoncé l'Assemblée nationale, mais la date restait subordonnée à une réponse de l'intéressé.

Les Insoumis s'insurgent notamment contre le fait que le bureau (président, vices-présidents, secrétaires...) de cette commission ne comprenne pas de député issu de groupes de gauche, alors que le règlement dispose que ces nominations doivent se faire en s'"efforçant de reproduire la configuration politique de l'Assemblée".

Le chef de file de LFI, Jean-Luc Mélenchon, lors d'un meeting du parti à Aubervilliers, le 23 novembre 2025 en Seine-Saint-Denis ( AFP / Bertrand GUAY )

Interrogé sur le plateau de BFMTV dimanche, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a jugé "dommage" que LFI ne souhaite pas répondre à la convocation de la commission d'enquête.

"Indirectement, quand vous critiquez le gouvernement français et que vous le traitez d'islamophobe parce qu'il mène des actions pour lutter contre l'entrisme (...), en reprenant un discours de l'islam politique qui dit qu'en fait le gouvernement français est islamophobe, quelque part en condamnant l'action du gouvernement, vous donnez du crédit à cette mouvance", a jugé le ministre, pour qui ce serait "intéressant d'entendre" LFI à ce sujet.