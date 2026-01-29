Air India commande 30 Boeing à fuselage étroit et convertit une partie de la commande d'Airbus en XLR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Achat de 20 737 MAX 8 et de 10 737 MAX 10 à Boeing

*

Deuxième compagnie aérienne indienne à commander des Airbus A321XLR

*

Air India renouvelle sa flotte dans le cadre de son redressement

(Refonte avec des détails tirés des communiqués de presse sur la commande de Boeing et la conversion de la commande d'Airbus)

Air India a annoncé jeudi qu'elle avait commandé 30 Boeing BA.N à fuselage étroit et converti une partie de sa commande existante d'A321neo auprès d'Airbus AIR.PA en 15 jets à long rayon d'action A321XLR, donnant ainsi un nouvel élan aux efforts de redressement de la compagnie nationale.

L'annonce faite lors du salon aéronautique civil indien d'Hyderabad est une rare lueur d'espoir pour l'ancienne compagnie aérienne publique, qui a fait l'objet d'une surveillance réglementaire après un accident mortel l'année dernière et une série de manquements en matière de sécurité .

Air India achètera 20 737 MAX 8 et 10 737 MAX 10 à Boeing, ce qui portera à 250 le nombre total de ses commandes auprès du constructeur américain. L'achat est une levée d'options existantes, a déclaré Boeing.

La conversion d'une partie de la commande d'Airbus en XLR fait d'Air India la deuxième compagnie aérienne indienne à acheter le long-courrier, après sa rivale IndiGo INGL.NS . Airbus a indiqué que les livraisons des 15 XLR devraient avoir lieu entre 2029 et 2030.

Air India a commandé 250 Airbus et 220 Boeing en 2023 après son rachat par le groupe Tata au gouvernement indien l'année précédente. La compagnie a commandé d'autres Airbus en 2024.

L'ajout du XLR, le monocouloir le plus long d'Airbus, devrait donner à Air India une plus grande flexibilité pour ouvrir des routes long-courriers moins populaires.

L'acquisition de nouveaux appareils est cruciale pour Air India, qui s'efforce d'inverser des années de sous-investissement sous l'égide de l'État et de reprendre des parts de marché à ses concurrents mondiaux.

Reuters a rapporté l'année dernière qu'Air India était en pourparlers pour acheter jusqu'à 300 nouveaux avions, dont 200 avions à fuselage étroit, aux deux avionneurs.