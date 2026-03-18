Citi initie la couverture de Lucid

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 mars - ** Citi initie la couverture de la société d'EV Lucid Group LCID.O avec la note "Buy/High Risk" et un PT de 17$
** Nous pensons que la société se trouve à un point d'inflexion positif, étant donné que le lancement de la Gravity a été achevé au 4e trimestre 25 et que le lancement de la Cosmos est en bonne voie pour commencer la production au 4e trimestre 26, a déclaré la société de courtage.
** La note moyenne des 13 analystes couvrant LCID est "hold"; leur PT médian est de 14 $, selon les données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~2% cette année; l'action a chuté de ~65% en 2025
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