Prix du pétrole et indicateur d'inflation minent Wall Street

Des opérateurs à la Bourse de New York le 12 mars 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évoluait dans le rouge mercredi, entraînée à la baisse par un nouveau bond des prix du pétrole et un indice d'inflation en accélération aux Etats-Unis, à quelques heures de la fin de la réunion de la banque centrale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,34%, l'indice Nasdaq perdait 0,19% et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,24%.

"Les cours du pétrole ont été une source de volatilité pour les marchés boursiers" ces derniers jours, "il en va de même aujourd’hui", souligne Patrick O'Hare, de Briefing.com.

En baisse en début de séance, les prix du brut ont connu une vive remontée après une attaque contre un site gazier iranien.

"Je crains que la hausse des prix du pétrole ne continue à poser un problème d'inflation", prévient auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

Ces perspectives sont mal accueillies par la place américaine, qui s'attend à ce que cela pèse sur la consommation des ménages américains, moteurs de la première économie mondiale.

D'autant que selon un indice publié un peu avant l'ouverture mercredi, la hausse des prix à la production (PPI) s'est nettement accélérée dans le pays en février, avant le début de la guerre au Moyen-Orient.

Les investisseurs attendent désormais la fin de la réunion de deux jours de la Réserve fédérale.

"Une chose est sûre pour les marchés : la Fed votera pour maintenir inchangée la fourchette cible du taux des fonds fédéraux, à 3,50-3,75%", relève Patrick O'Hare.

Selon lui, "l'intérêt de cette réunion" porte sur l'actualisation des prévisions économiques de l'institution "et de ce que cela révélera concernant les prévisions de la Fed en matière d'inflation et d'orientation de la politique monétaire".

Le président de l'institution, Jerome Powell, tiendra sa traditionnelle conférence de presse à partir de 18H30 GMT. Elle sera aussi très attendue.

"Avec la flambée des prix de l’énergie due à la guerre, les marchés anticipent une seule baisse cette année", note David Morrison, de Trade Nation.

"Pourraient-ils être contraints de revoir leur position?", s'interroge l'analyste.

La fin de la réunion de la banque centrale "pourrait s'avérer être un événement susceptible d'influencer les marchés, même en l'absence de décision sur les taux", prévient-il.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain se tendait à 4,22% vers 13H45 GMT contre 4,20% à la clôture la veille.

Côté entreprises, la chaîne de grands magasins Macy's bondissait de plus de 5% à 17,87 dollars, après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes pour son quatrième trimestre, qui s'est terminé fin janvier.

La société spécialisée dans la signature électronique de document DocuSign (+3,93% à 49,41 dollars) profitait elle aussi de performances trimestrielles meilleures qu'attendu, ainsi que de prévisions qui ont dépassé les anticipations des analystes.

Le géant des semi-conducteurs Micron gagnait 0,38% à 463,44 dollars, à quelques heures de la publication de ses résultats.

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