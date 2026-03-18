Guerre au Moyen-Orient: BASF relève de 30% les prix de certains produits en Europe

( AFP / DANIEL ROLAND )

Le géant allemand de la chimie BASF a annoncé mercredi une hausse d'environ 30% des prix de certains de ses produits industriels en Europe, conséquence de l'envolée des coûts de l'énergie et des matières premières liée à la guerre au Moyen-Orient.

Cette augmentation d'un tiers au minimum concerne "les prix de tous les produits de son portefeuille pour l'entretien de la maison, le nettoyage industriel et institutionnel ainsi que pour les formulateurs industriels", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le premier chimiste allemand a décidé cette hausse de ses tarifs en raison de "la volatilité significative des prix et de la disponibilité des matières premières essentielles", de "l'augmentation des coûts logistiques nationaux et transcontinentaux" ainsi que de "la forte hausse des coûts d'emballage et d'énergie", selon son communiqué.

Certains produits, "pour lesquels les coûts élevés des matières premières et de l'énergie ont un impact disproportionné", subiront une hausse de prix supérieure à 30%, a expliqué à l'AFP une porte-parole de BASF, sans préciser la nature exacte de ces articles.

La division concernée par cette annonce, "Care Chemicals", produit les ingrédients chimiques - émulsifiants, filtres UV, polymères... - nécessaires à la fabrication de produits d'hygiène, de beauté et de nettoyage du quotidien.

Provoquée par la fermeture du détroit d'Ormuz, la forte augmentation des prix des hydrocarbures, dont des matières dérivées entrent dans la composition des produits chimiques, pèse lourdement sur les coûts de production des entreprises du secteur.

Déjà fragilisée par des capacités de production utilisées à 70% l'an dernier, sur fond de demande mondiale en berne, la chimie allemande fait désormais face aux "premiers signes de pénuries extrêmes et de ruptures des chaînes d’approvisionnement", avait averti la semaine dernière Wolfgang Große Entrup, directeur de la fédération allemande de l'industrie chimique (VCI).

Le secteur est en "mode de crise absolu", avait-il conclu.