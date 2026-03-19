AIE : le pétrole brut constituera l'essentiel de la libération record des stocks

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L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a détaillé jeudi la répartition de la quantité record d'environ 400 millions de barils de pétrole prélevés sur les stocks stratégiques qu'elle a décidée pour faire face aux effets de la guerre israélo-américaine contre l'Iran, ajoutant que le pétrole brut en constituerait la majeure partie.

"La libération globale des stocks d'urgence consistera essentiellement en pétrole brut, tandis qu'en Europe, les contributions prendront principalement la forme de produits pétroliers raffinés. À cela s'ajoute la production supplémentaire des pays d'Amérique", a déclaré l'AIE, en publiant la répartition des stocks dans un tableau sur son site web.