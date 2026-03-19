 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AIE : le pétrole brut constituera l'essentiel de la libération record des stocks
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 19:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a détaillé jeudi la répartition de la quantité record d'environ 400 millions de barils de pétrole prélevés sur les stocks stratégiques qu'elle a décidée pour faire face aux effets de la guerre israélo-américaine contre l'Iran, ajoutant que le pétrole brut en constituerait la majeure partie.

"La libération globale des stocks d'urgence consistera essentiellement en pétrole brut, tandis qu'en Europe, les contributions prendront principalement la forme de produits pétroliers raffinés. À cela s'ajoute la production supplémentaire des pays d'Amérique", a déclaré l'AIE, en publiant la répartition des stocks dans un tableau sur son site web.

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
3,07 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
105,61 USD Ice Europ -3,68%
Pétrole WTI
95,80 USD Ice Europ -3,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank