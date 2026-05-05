La présidentielle "n'est pas jouée d'avance" prévient Mélenchon dans une lettre aux Français

Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise, lors d'un meeting à Lille, le 19 mars 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Le candidat insoumis à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon publie mardi une "lettre au peuple de France" dans laquelle il promet que l'élection de 2027 "n'est pas jouée d'avance" malgré des sondages qui donnent le Rassemblement national favori.

"Si nous convainquons au premier tour, nous gagnerons au deuxième", promet Jean-Luc Mélenchon, en rappelant: "En 2022 on m'annonçait vingt points derrière l'extrême droite. À peine un point nous a privés du second tour".

Un dernier sondage paru lundi, avant l'annonce de sa candidature, le donne troisième au premier tour, derrière le Rassemblement national (qu'il soit représenté par Marine Le Pen ou Jordan Bardella) et le "socle commun" (Edouard Philippe ou Gabriel Attal).

"L'heure du grand changement est venue. Faisons vivre une nouvelle France rassemblée sur des objectifs nationaux conformes à l'intérêt général humain. C'est le moment d'une révolution citoyenne", plaide dans sa lettre le fondateur de LFI, qui a lancé dimanche soir sa quatrième candidature à la présidentielle.

Selon l'entourage du candidat, cette lettre de deux pages a été imprimée à plusieurs millions d'exemplaires pour être distribuée comme tract ou placée dans des boites aux lettres.

"Ce texte a vocation à être lu largement. Il sera diffusé dans tout le pays par les militants dès ce week-end, dans le cadre d'une grande mobilisation nationale", poursuit-on de même source.

"C'est un format qui n'est pas anodin: celui de l'écrit, du temps long et du raisonnement. Il s'inscrit dans la tradition des grandes adresses au peuple, comme l'a fait François Mitterrand en 1988", explique encore l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, dont l'ancien président socialiste est une des références. Nicolas Sarkozy en 2012 avec une "Lettre au peuple français", ou encore Emmanuel Macron en 2022 par une "Lettre aux Français", s'étaient aussi adonnés à cet exercice.