Le logiciel de conduite autonome supervisée de Tesla pourrait être homologué dans une région belge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux troisième et quatrième paragraphes, ainsi que les préoccupations d'autres régulateurs de l'UE aux sixième et septième) par Inti Landauro

L'objectif de Tesla de déployer son logiciel de « conduite entièrement autonome » supervisée en Europe a reçu un coup de pouce de la Belgique mardi, où la régionde Flandre a déclaréqu'elle examinaitla possibilité del'adopter rapidement à la suite de son autorisation aux Pays-Bas.

L'autorité néerlandaise de régulation des transports a approuvé à titre provisoire l'utilisation du logiciel sur les routes néerlandaises le mois dernier, faisant des Pays-Bas le premier pays de l'UE à autoriser ce logiciel, qui peut contrôler une voiture mais exige que les conducteurs restent attentifs.

Annick De Ridder, ministre des Transports de la Flandre, la partie de la Belgique principalement néerlandophone qui borde les Pays-Bas, a déclaré dans un message sur X qu'elle avait demandé à Tesla de fournir des documents afin de pouvoir éventuellement suivre cette voie dans sa région.

Son équipe indiquera d'ici la fin de la semaine s'il est possible d'accélérer la procédure d'autorisation, a ajouté Mme De Ridder.

“Car il ne faut pas freiner l’innovation, mais la rendre possible de manière réfléchie et sûre. Ainsi, nous maintenons la Flandre à l’avant-garde en tant que région tournée vers l’avenir”, a-t-elle déclaré dans son message.

Le directeur général de Tesla, Elon Musk, s’est montré confiant quant au fait que l’UE donnerait bientôt son feu vert à son FSD, bien que plusieurs régulateurs dans des pays tels que la Suède, la Finlande, le Danemark et la Norvège aient manifesté

leur scepticisme à l’égard de la technologie et de ses prétendus avantages en matière de sécurité.

Un porte-parole du ministère central des Transports belge a déclaré que la question relevait des régions et ne concernait pas le gouvernement central.

Tesla a également déposé une demande auprès de l'autre grande région de Belgique, la Wallonie, principalement francophone, a indiqué le ministère. Un porte-parole de Bruxelles, la capitale, qui constitue une troisième région distincte, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.