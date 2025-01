Ahold Delhaize: nouveau 'Brand President' chez Profi cet été information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 15:38









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce aujourd'hui que Mihai Spulber, actuellement SVP Operations and Supply Chain chez Mega Image, assumera le rôle de Brand President chez Profi à compter du 1er juillet 2025.



Cette annonce fait suite à la décision de l'actuel Brand President, Gaetan Pacton, de quitter Profi au 1er juillet 2025, 'avec un profond sentiment de gratitude et de fierté pour tout ce que nous avons réalisé ensemble'.



Pour rappel, Ahold Delhaize a récemment finalisé l'acquisition de Profi, accueillant ainsi la marque dans sa famille qui compte désormais dix-sept marques en Europe, aux États-Unis et en Indonésie.



Jusqu'au 1er juillet 2025, Gaetan Pacton continuera à assurer la continuité des activités et restera responsable de la direction de Profi. Il coopérera également étroitement avec Mihai et l'équipe pour assurer une transition en douceur de Profi en tant que société Ahold Delhaize.





