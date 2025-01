Ahold Delhaize: acquisition de Delfood en Belgique information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 11:38









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce que sa marque belge Delhaize a conclu un accord avec le groupe louis delhaize pour acquérir l'intégralité des actions de Delfood NV.



Cette acquisition inclut les 325 points de vente de louis delhaize, les activités logistiques ainsi que le siège en Belgique.



L'objectif est de renforcer sa position sur le marché belge, notamment dans le segment de la proximité.



La transaction, soumise à l'approbation de l'Autorité belge de la concurrence, devrait être finalisée d'ici fin 2025.





Valeurs associées KON AH DEL 32,29 EUR Euronext Amsterdam -0,49%