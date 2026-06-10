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Agripower : Les bonnes nouvelles continuent
information fournie par EuroLand Corporate 10/06/2026 à 07:59

Deux signatures EPC d’un montant total de 5,6 M€


Agripower a annoncé hier soir deux signatures (une nouvelle et une finalisation déjà annoncée) de contrats de travaux pour un montant total de 5,6 M€.


Et de sept !


En parallèle de ces bonnes nouvelles sur le métier d’EPC, Agripower a également annoncé une autre prise de participation dans le cadre de son activité d’IPP (développeur-investisseur). Cette fois-ci, l’investissement porte sur une unité en cogénération de 600 kWel dans l’Yonne qui sera convertie en injection biométhane avec une capacité de 350 Nm3/h.


Projet de JV pour accélérer sur l’IPP


Enfin, Agripower a communiqué jeudi dernier sur la signature d’un term sheet en vue de créer une JV dédiée à l'acquisition de sites de méthanisation brownfield avec un fonds d'investissement et un autre partenaire financier, pour une enveloppe d'investissements prévue comprise entre 20 M€ et 35 M€.


Recommandation


Nous maintenons notre recommandation à Achat et relevons notre OC de 1,70 € à 1,90 €. Pour rappel, sur une approche par somme des parties, que nous considérons la plus pertinente pour Agripower, chaque tranche de 100 Nm3/h acquise par le groupe relève sa valorisation, toute chose égale par ailleurs et indépendamment de son mode de financement, de 1,3 M€.

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Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 10/06/2026 à 07:59:52.

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