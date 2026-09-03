AGRANDIR L'IMAGE-De la faim à l'obésité : les pays en développement confrontés à une menace croissante pour la santé des enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Reportage photo: https://bit.ly/3UhxaA6

par Jennifer Rigby, Ajeng Ulfiana, Stanley Widianto et Heru Asprihanto

La mère d’Intan Permatasari ne pouvait tout simplement pas refuser les supplications de sa fille qui réclamait à manger. À l’âge de 4 ans, Intan était déjà trop grande pour tous les uniformes de maternelle et devait porter des vêtements cousus à la maison pour aller à l’école.

Victime d’intimidations incessantes de la part de ses camarades de classe alors que ses problèmes d’obésité s’aggravaient, Intan a quitté l’école à l’âge de 12 ans et est restée chez elle, au sud de Jakarta, la capitale indonésienne, s’aventurant rarement à l’extérieur.

« Personne ne voulait être mon ami », raconte Intan, expliquant que ses camarades de classe lui pinçaient les bras, lui volaient son argent et lui jetaient des livres. « Toute ma classe me harcelait. »

Intan n’est qu’une parmi des millions d’enfants obèses en Indonésie, et l’une des dizaines de millions d’enfants des pays à faibles et moyens revenus d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud qui sont confrontés au « double fardeau » d’une augmentation rapide de l’obésité infantile, parallèlement à des taux de malnutrition qui restent obstinément élevés.

De plus, le rythme de progression de l’obésité infantile s’accélère dans bon nombre de ces pays, alors qu’il ralentit, voire stagne, dans plusieurs nations plus riches.

Telles sont les conclusions d’un projet réunissant plus de 1.000 scientifiques qui ont suivi les défis nutritionnels chez les enfants âgés de 5 à 19 ans dans 200 pays afin de contribuer à l’élaboration des politiques de santé publique.

Leurs derniers résultats, publiés en mai dans la revue scientifique Nature, ont montré un déplacement de l’épicentre de l’épidémie d’obésité infantile, principalement vers les pays qui ont le moins les moyens de faire face aux coûts liés à la lutte contre ce problème, ont indiqué les auteurs.

Selon ce projet, soutenu par l’Organisation mondiale de la santé, entre 2023 et 2024, c’est au Pérou que les taux d’obésité chez les garçons ont augmenté le plus rapidement, atteignant 19%, contre moins de 8% en 2010. Chez les filles, c’est aux Tonga et aux Samoa que les taux d’obésité ont connu la plus forte hausse.

En Indonésie, la prévalence de l’obésité chez les garçons comme chez les filles a augmenté de plus d’un demi-point de pourcentage en 2024, ce qui représente la plus forte hausse absolue jamais enregistrée.

« UN TSUNAMI DE MALADIES NON TRANSMISSIBLES »

Dans un quartier densément peuplé de travailleurs d’usine, de commerçants et d’employés du secteur des services de la ville de Bogor, au sud de Jakarta, Intan était incapable de contrôler ses envies de beignets de soja frits, de poulet à la noix de coco râpée et de friandises sucrées.

À la maison, un petit logement de deux chambres où la moto familiale, les chaussures et les oiseaux de compagnie se bousculaient dans l’étroite entrée, Intan se cognait parfois la tête contre les murs, tant elle était frustrée par son poids, a raconté sa mère, Siti Rukoyah.

Outre l’impact psychologique, les enfants obèses risquent de développer à long terme des maladies cardiaques, du diabète, de l’asthme et d’autres problèmes de santé chroniques. Mais les organisations mondiales de santé et la plupart des gouvernements accordent peu d’attention à l’obésité infantile, selon plus de 30 experts de la santé interrogés par Reuters.

Ils ont expliqué que l’augmentation de l’obésité était alimentée par l’abondance d’aliments transformés et bon marché, combinée à un manque de connaissances sur les risques pour la santé.

Les auteurs du rapport sur l’obésité infantile ont indiqué que la hausse des taux d’obésité s’observait aussi bien dans les pays où la prévalence reste faible, comme en Tanzanie et au Bangladesh, que dans ceux où elle est déjà assez élevée, comme aux Bahamas et au Chili.

Le Dr Zulfiqar Bhutta, titulaire de la chaire de santé infantile mondiale à l’Hôpital pour enfants malades de Toronto, craint que les conséquences de l’obésité chez les enfants et les adolescents ne finissent par éclipser les millions de vies sauvées grâce aux vaccinations de routine et à l’amélioration des traitements contre les maladies infectieuses telles que le VIH.

« Tous les progrès que nous avons accomplis en matière de santé vont être balayés par ce véritable tsunami de maladies non transmissibles », a déclaré le Dr Bhutta, qui participe au projet soutenu par l’OMS.

Craignant d’être vue en public, Intan vérifiait qu’il n’y avait personne avant d’oser sortir. À la maison, elle regardait la télévision ou faisait défiler son téléphone portable dans sa chambre décorée de rayures roses et blanches, d’étoiles roses et d’un papier peint Hello Kitty.

Après des années de traitement par des professionnels de santé locaux, un nutritionniste et un psychiatre n’ayant pas réussi à contrôler son poids, Intan s’est rendue il y a deux ans dans une clinique dirigée par le Dr Yoga Devaera, pédiatre à l’hôpital national Dr Cipto Mangunkusumo de Jakarta.

Le Dr Devaera a indiqué que jusqu’à un cinquième des jeunes qu’elle voyait étaient obèses, même si le retard de croissance lié à la sous-alimentation restait un problème plus grave.

« Un patient obèse doit être très malade, ou souffrir de problèmes de santé sous-jacents, pour pouvoir se faire soigner », a-t-elle déclaré.

Inquiète de la détérioration de la santé mentale et physique d’Intan, le Dr Devaera a décidé l’année dernière de prendre en charge l’utilisation de l’Ozempic, un médicament amaigrissant de Novo Nordisk, pour la soigner, a expliqué la mère d’Intan. Sans cela, ce traitement aurait été d’un coût prohibitif. Le Dr Devaera a refusé de commenter la prise en charge d’Intan, invoquant le secret médical.

« ON NE SE REND PAS COMPTE QUE L’OBÉSITÉ PEUT NOUS RENDRE MALADES »

Les médicaments amaigrissants contribuent à lutter contre ce problème dans les pays riches, mais l’OMS estime que seules 10% des personnes qui pourraient en bénéficier y auront accès d’ici 2030, en raison des limites de production et des coûts élevés. Il n’existe par ailleurs aucune recommandation de l’OMS concernant leur utilisation chez les enfants, et la plupart des pays n’autorisent le traitement qu’à partir de 12 ans.

À l’échelle mondiale, l’OMS prévoit que les coûts liés au surpoids et à l’obésité pourraient atteindre 3.000 milliards de dollars d’ici 2030 si aucune mesure n’est prise. Ce montant total comprend les dépenses de santé, la baisse de productivité et la mortalité prématurée.

En Indonésie, quatrième pays le plus peuplé au monde, la Fédération mondiale de l’obésité estime que les coûts liés à l’obésité pourraient passer de 17,5 milliards de dollars en 2019 à près de 47 milliards de dollars en 2030.

Depuis des décennies, le pays lutte contre la sous-alimentation liée à la pauvreté, au manque d’assainissement et aux énormes disparités de richesse qui existent sur ses quelque 6.000 îles habitées.

Il a réduit de moitié la prévalence de la malnutrition au cours des 20 dernières années, à mesure que son économie se renforçait et que les dirigeants successifs accordaient la priorité à cette question. La politique de santé phare du président Prabowo Subianto est un programme national visant à fournir des repas scolaires gratuits pour lutter contre la malnutrition, bien que cette initiative ait été entachée par des cas d’intoxication alimentaire et des allégations de corruption.

Parallèlement, l’obésité chez les enfants et les adolescents indonésiens a connu une forte augmentation.

Elle est désormais plus répandue que la sous-alimentation, selon une analyse des données mondiales compilées pour Reuters par des chercheurs participant au projet soutenu par l’OMS — faisant de l’Indonésie le pays le plus peuplé à franchir ce seuil après la Chine et les États-Unis.

Combinées, ces deux situations contrastées, qui peuvent à la fois influencer la santé à l’âge adulte et raccourcir l’espérance de vie, touchent désormais 20% des 60 millions d’enfants d’âge scolaire en Indonésie, selon cette analyse.

Ce même phénomène – à savoir le fait que les taux d’obésité chez les enfants d’âge scolaire dépassent ceux de la malnutrition – s’est produit pour la première fois à l’échelle mondiale l’année dernière, selon une analyse de l’UNICEF des données mondiales.

Et pourtant, l’obésité n’est généralement pas considérée comme un problème de santé majeur en Indonésie.

« Les Indonésiens ne sont pas conscients que l’obésité peut nous rendre malades », a déclaré Aman Pulungan, endocrinologue pédiatrique senior à l’Université d’Indonésie à Jakarta.

Les taux de diabète, une maladie étroitement liée à l’obésité, ont plus que doublé chez les Indonésiens de plus de 15 ans depuis 2011, atteignant 11,7% – un chiffre comparable à celui des États-Unis. Les experts estiment toutefois que ce chiffre est sous-estimé, car de nombreuses personnes ne sont pas diagnostiquées et il n’existe pas de données pour les enfants plus jeunes.

Le ministre indonésien de la Santé, Budi Gunadi Sadikin, a déclaré à Reuters lors d’une interview qu’il était conscient de l’augmentation de l’obésité, mais a précisé que celle-ci ne figurait pas parmi les principaux problèmes de santé du pays. « Elle est en hausse », a-t-il déclaré. « Mais vous savez, l’obésité est un problème qui touche principalement les pays développés. »

Le ministère de la Santé a indiqué qu’il s’agissait d’une priorité et que le gouvernement se concentrait sur la prévention, le dépistage précoce et l’intervention avant que les enfants ne tombent malades. Le gouvernement a lancé l’année dernière un programme gratuit de dépistage médical destiné aux adultes et aux enfants de moins de 6 ans, et vise à l’étendre à l’ensemble de la population indonésienne.

« UNE BOMBE À RETARDEMENT PRÊTE À EXPLOSER »

Les experts mondiaux de la santé affirment que l’Indonésie est un exemple typique de pays ayant connu une « transition nutritionnelle » rapide – passant d’une pénurie alimentaire à un excès d’aliments bon marché et malsains. Aux États-Unis et en Europe, cette transition a pris plusieurs décennies, mais elle s’effectue en moins de 20 ans dans les pays à revenu intermédiaire.

« Des centaines d’années de malnutrition, suivies d’une transition rapide, constituent la pire des combinaisons », a déclaré Chittaranjan Yajnik, directeur de l’unité de diabétologie au Centre de recherche de l’hôpital KEM en Inde.

La combinaison de facteurs génétiques, de modes de vie de plus en plus sédentaires et d’un accès facilité aux aliments transformés riches en graisses et en sucres est largement considérée comme le moteur de l’épidémie d’obésité.

Barry Popkin, professeur de nutrition à la Gillings School of Global Public Health de l’université de Caroline du Nord, a expliqué que l’obésité pouvait également s’inscrire dans un contexte plus large de malnutrition, car les enfants peuvent prendre du poids sans pour autant atteindre leur plein potentiel de croissance s’ils consomment une alimentation dépourvue de nutriments essentiels.

« Le surpoids et l’obésité dans les pays à faibles et moyens revenus constituent une bombe à retardement prête à exploser », a déclaré M. Popkin.

L’Access to Nutrition Initiative, une organisation à but non lucratif basée aux Pays-Bas, a constaté que seuls 21% des produits alimentaires vendus dans les supermarchés modernes indonésiens répondaient au seuil de « saine alimentation » selon un système de notation international, d’après une analyse communiquée en exclusivité à Reuters.

Ce chiffre est bien inférieur à la moyenne de 41% enregistrée dans les autres pays évalués, notamment aux États-Unis et aux Philippines. D’après ces données, seuls 10% des aliments et boissons emballés en Indonésie respecteraient les recommandations de l’OMS en matière de commercialisation auprès des enfants.

« Les aliments et les boissons vendus ici sont moins sains que ceux vendus dans les pays développés », a déclaré Siti Nadia Tarmizi, responsable des maladies non transmissibles au ministère indonésien de la Santé.

« JE PEUX ÊTRE UNE HÉROÏNE »

À l’âge de 4 ans, Intan pesait déjà 35 kg. Son poids a atteint un pic de 148 kg en janvier de l’année dernière, avant qu’elle ne commence à prendre de l’Ozempic. Depuis, elle a perdu 40 kg.

Sa mère a expliqué qu’Intan faisait désormais trois petites promenades par jour, comptait ses pas et ses calories, privilégiait les céréales complètes et les protéines maigres comme le poulet, et évitait le sucre.

D'autres familles tentent elles aussi de changer leurs habitudes.

Nurul Apriyani, originaire de Java occidental, s'est dite surprise que sa fille Arumaisa, âgée de 4 ans et pesant 20 kg, ait été diagnostiquée obèse, car elle est active et joue avec ses amis.

Depuis, la famille a pris des mesures pour l’aider, notamment en réduisant sa consommation de sucre et en lui faisant manger davantage de fruits. Apriyani a estimé que le gouvernement devait établir des directives strictes concernant les aliments malsains tels que les bonbons et rendre les informations nutritionnelles plus claires.

Anisa Nurul Janah, étudiante de 22 ans, a pris conscience des dangers de l’obésité après le décès de son père diabétique en 2021. Les médecins ont indiqué que son décès était lié à son surpoids et à sa consommation de sucre: il buvait jusqu’à 10 canettes de thé sucré par jour.

Depuis, elle milite pour une meilleure éducation des jeunes en matière de nutrition et a changé d’orientation universitaire, passant de l’informatique au droit, afin de donner plus de poids à son combat.

« Nous avons le droit de savoir ce que nous consommons », a-t-elle déclaré.

Le gouvernement indonésien a mis en place en avril un système d’étiquetage alimentaire basé sur le modèle du feu tricolore – rouge pour les teneurs élevées en sel, en graisses ou en sucre, et vert pour les options plus saines –, mais les fabricants disposent encore de deux ans pour s’y conformer. On ignore quelles sanctions ils encourraient en cas de non-respect. Une taxe sur les boissons sucrées a été reportée à plusieurs reprises.

« Mon approche, plutôt que de sanctionner les entreprises, consiste à sensibiliser la population », a déclaré le ministre de la Santé, Budi. Le ministère de la Santé a indiqué que le changement de comportement ne pouvait pas reposer uniquement sur les individus et que le gouvernement devait collaborer avec l’industrie pour proposer des options alimentaires plus saines ainsi que des informations claires aux consommateurs, tout en encourageant une activité physique régulière.

Aujourd’hui âgée de 15 ans, Intan a retrouvé confiance en elle grâce à sa perte de poids. Elle va à la salle de sport, va au restaurant avec ses parents et a repris le chemin de l’école le mois dernier. Elle rêve toujours de devenir policière.

« Ils aiment aider les gens », a déclaré Intan. « Je veux prouver à ceux qui me harcèlent, qui se moquent de moi, que je peux être une héroïne. »