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Agios en hausse après l'octroi par la FDA d'un examen prioritaire à un médicament contre la drépanocytose
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 13:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 juillet - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Agios Pharmaceuticals AGIO.O progresse de 1,2% à 37,82 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que la FDA américaine a accordé un examen prioritaire au mitapivat, un médicament expérimental contre la drépanocytose, développé pour traiter cette maladie héréditaire du sang pouvant entraîner des douleurs intenses, une anémie et des lésions organiques

** La FDA a fixé au 1er novembre 2026 la date cible pour rendre sa décision concernant cette demande, précise Agios

** Elle précise que le mitapivat pourrait devenir le premier médicament oral de sa classe à être approuvé pour le traitement de la drépanocytose

** La demande s'appuie sur des études menées chez des patients âgés de 16 ans et plus - AGIO

** La société précise qu’elle mène également un essai de confirmation, conformément aux exigences de la FDA

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse d’environ 37% depuis le début de l’année

Valeurs associées

AGIOS PHARM
37,3900 USD NASDAQ -0,51%
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