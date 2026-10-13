Agilent va racheter Proscia, éditeur de logiciels de pathologie, pour 240 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Agilent Technologies A.N a annoncé mardi son intention d'acquérir Proscia, éditeur de logiciels de pathologie, pour un montant de 240 millions de dollars en espèces, auquel s'ajouteraient jusqu'à 30 millions de dollars liés à des objectifs de performance futurs, alors que le fabricant d'équipements de laboratoire poursuit son expansion dans le domaine des diagnostics basés sur l'intelligence artificielle.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La société privée Proscia développe des logiciels qui convertissent les lames de pathologie en images numériques pouvant être stockées, examinées et analysées à l’aide d’outils d’intelligence artificielle

* Agilent a déclaré que cette acquisition renforcerait son activité dans le domaine de la pathologie et étendrait sa présence dans le secteur des diagnostics numériques et basés sur l’IA

* Cette opération permettrait à Agilent d’accéder à une activité logicielle à forte croissance qui a généré plus de 18 millions de dollars de chiffre d’affaires au cours des 12 derniers mois

* Les deux entreprises collaborent depuis 2022, date à laquelle elles ont conclu un accord de distribution pluriannuel visant à proposer un système de pathologie numérique combinant les produits de pathologie d’Agilent et les logiciels de Proscia

* La finalisation de l'opération est prévue au début de l'exercice 2027 d'Agilent