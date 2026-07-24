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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 27 au 31 juillet 2026
information fournie par AOF 24/07/2026 à 17:56
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(Zonebourse.com) - Lundi 27 juillet

France

LVMH

Christian Dior SE

Michelin (CGDE)

Rexel

Lumibird

Bénéteau

Baikowski

SergeFerrari Group

EGIDE S.A.

Europe

AstraZeneca PLC

HOCHTIEF AG

Vodafone Group Plc

US

Welltower Inc.

Mardi 28 juillet

France

Safran

Air Liquide

EssilorLuxottica

Orange

Kering

bioMérieux

GTT (Gaztransport

Soitec

Exosens

Canal SA

Lagardère S.A.

Verallia

ALTEN

Louis Hachette Group S.A.

M6 Métropole Télévision

Mercialys

Compagnie des Alpes

Semco Technologies

SMCP SA

Deezer

UNIFY Group

Ekinops

HERIGE

LightOn

Europe

Unilever PLC

GSK plc

Barclays PLC

NXP Semiconductors N.V.

ASM International N.V.

Mercedes-Benz Group AG

Ferrovial N.V.

Sika AG

Rio Tinto plc

US

Visa, Inc.

The Coca-Cola Company

KLA Corporation

Boeing

Corning Incorporated

S&P Global, Inc.

Mercredi 29 juillet

France

L'Oréal

Hermès International

VINCI

Danone

Legrand

Bureau Veritas SA

Klépierre

Aéroports de Paris

Nexans

Elis

FDJ United

Banijay Group N.V.

Constellium SE

Tikehau Capital

Sopra Steria Group

Vicat

Société BIC

Rémy Cointreau

Carmila

Altarea

EMEIS

EMEIS

Imerys

Clariane SE

Eramet

Wavestone

Inventiva

Thermador Groupe

Infotel

Solocal Group SE

EUROAPI

Icape Holding

HOPSCOTCH Groupe

Claranova SE

Memscap

HiPay Group

Europe

Arm Holdings plc

Airbus SE

UBS Group AG

Intesa Sanpaolo S.p.A.

CaixaBank, S.A.

Johnson Controls International Plc

Glencore plc

Eni S.p.A.

Aon plc

Deutsche Bank AG

Standard Chartered PLC

Endesa, S.A.

BASF SE

Porsche AG

Garmin Ltd.

Aena S.M.E., S.A.

Reckitt Benckiser Group plc

US

Microsoft Corporation

Meta Platforms, Inc.

Lam Research Corporation

Procter & Gamble Company

Amphenol Corporation

QUALCOMM Incorporated

Starbucks Corporation

Vertiv Holdings Co.

Fortinet, Inc.

General Dynamics Corporation

Equinix, Inc.

Jeudi 30 juillet

France

Schneider Electric SE

Sanofi

Société Générale

Saint-Gobain

Veolia Environnement

Bouygues SA

Amundi

Unibail-Rodamco-Westfield SE

Capgemini SE

Ipsen

Ayvens

SPIE SA

Renault

Technip Energies N.V.

Scor SE

Vallourec

JCDECAUX SE

Arkema

Wendel SE

Teleperformance SE

Air France-KLM

Coface SA

VusionGroup

Planisware

Mersen

Lectra

Viridien

Atos Group

Worldline

Equasens

Marie Brizard Wine & Spirits

Groupe LDLC

Casino, Guichard-Perrachon SA

NETGEM

AMA Corporation Plc

Spineway

Sirius Media

Europe

Shell plc

Anheuser-Busch InBev SA/NV

Rolls-Royce Holdings plc

BBVA

British American Tobacco p.l.c.

Enel S.p.A.

Trane Technologies plc

ING Groep N.V.

Lloyds Banking Group plc

BAE Systems plc

Ferrari N.V.

CRH plc

London Stock Exchange Group Plc

UCB

Anglo American plc

ArcelorMittal

Erste Group Bank AG

Haleon plc

Prysmian S.p.A.

BMW AG

Universal Music Group N.V.

adidas AG

Heidelberg Materials AG

TechnipFMC plc

US

Apple Inc.

Amazon.com, Inc.

Mastercard, Inc.

Bristol-Myers Squibb Company

Stryker Corporation

Altria Group, Inc.

Southern Company

Vendredi 31 juillet

France

AXA

ENGIE

Crédit Agricole S.A.

Forvia (ex-Faurecia)

Parrot

Foraco International SA

Vantiva

Europe

Linde plc

Eaton Corporation plc

NatWest Group plc

Holcim Ltd

Siemens Healthineers AG

Leonardo S.p.A.

US

ExxonMobil Holdings Corporation

AbbVie Inc.

Chevron Corporation

Enbridge Inc.

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