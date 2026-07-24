Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 27 au 31 juillet 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 27 juillet
France
LVMH
Christian Dior SE
Michelin (CGDE)
Rexel
Lumibird
Bénéteau
Baikowski
SergeFerrari Group
EGIDE S.A.
Europe
AstraZeneca PLC
HOCHTIEF AG
Vodafone Group Plc
US
Welltower Inc.
Mardi 28 juillet
France
Safran
Air Liquide
EssilorLuxottica
Orange
Kering
bioMérieux
GTT (Gaztransport
Soitec
Exosens
Canal SA
Lagardère S.A.
Verallia
ALTEN
Louis Hachette Group S.A.
M6 Métropole Télévision
Mercialys
Compagnie des Alpes
Semco Technologies
SMCP SA
Deezer
UNIFY Group
Ekinops
HERIGE
LightOn
Europe
Unilever PLC
GSK plc
Barclays PLC
NXP Semiconductors N.V.
ASM International N.V.
Mercedes-Benz Group AG
Ferrovial N.V.
Sika AG
Rio Tinto plc
US
Visa, Inc.
The Coca-Cola Company
KLA Corporation
Boeing
Corning Incorporated
S&P Global, Inc.
Mercredi 29 juillet
France
L'Oréal
Hermès International
VINCI
Danone
Legrand
Bureau Veritas SA
Klépierre
Aéroports de Paris
Nexans
Elis
FDJ United
Banijay Group N.V.
Constellium SE
Tikehau Capital
Sopra Steria Group
Vicat
Société BIC
Rémy Cointreau
Carmila
Altarea
EMEIS
EMEIS
Imerys
Clariane SE
Eramet
Wavestone
Inventiva
Thermador Groupe
Infotel
Solocal Group SE
EUROAPI
Icape Holding
HOPSCOTCH Groupe
Claranova SE
Memscap
HiPay Group
Europe
Arm Holdings plc
Airbus SE
UBS Group AG
Intesa Sanpaolo S.p.A.
CaixaBank, S.A.
Johnson Controls International Plc
Glencore plc
Eni S.p.A.
Aon plc
Deutsche Bank AG
Standard Chartered PLC
Endesa, S.A.
BASF SE
Porsche AG
Garmin Ltd.
Aena S.M.E., S.A.
Reckitt Benckiser Group plc
US
Microsoft Corporation
Meta Platforms, Inc.
Lam Research Corporation
Procter & Gamble Company
Amphenol Corporation
QUALCOMM Incorporated
Starbucks Corporation
Vertiv Holdings Co.
Fortinet, Inc.
General Dynamics Corporation
Equinix, Inc.
Jeudi 30 juillet
France
Schneider Electric SE
Sanofi
Société Générale
Saint-Gobain
Veolia Environnement
Bouygues SA
Amundi
Unibail-Rodamco-Westfield SE
Capgemini SE
Ipsen
Ayvens
SPIE SA
Renault
Technip Energies N.V.
Scor SE
Vallourec
JCDECAUX SE
Arkema
Wendel SE
Teleperformance SE
Air France-KLM
Coface SA
VusionGroup
Planisware
Mersen
Lectra
Viridien
Atos Group
Worldline
Equasens
Marie Brizard Wine & Spirits
Groupe LDLC
Casino, Guichard-Perrachon SA
NETGEM
AMA Corporation Plc
Spineway
Sirius Media
Europe
Shell plc
Anheuser-Busch InBev SA/NV
Rolls-Royce Holdings plc
BBVA
British American Tobacco p.l.c.
Enel S.p.A.
Trane Technologies plc
ING Groep N.V.
Lloyds Banking Group plc
BAE Systems plc
Ferrari N.V.
CRH plc
London Stock Exchange Group Plc
UCB
Anglo American plc
ArcelorMittal
Erste Group Bank AG
Haleon plc
Prysmian S.p.A.
BMW AG
Universal Music Group N.V.
adidas AG
Heidelberg Materials AG
TechnipFMC plc
US
Apple Inc.
Amazon.com, Inc.
Mastercard, Inc.
Bristol-Myers Squibb Company
Stryker Corporation
Altria Group, Inc.
Southern Company
Vendredi 31 juillet
France
AXA
ENGIE
Crédit Agricole S.A.
Forvia (ex-Faurecia)
Parrot
Foraco International SA
Vantiva
Europe
Linde plc
Eaton Corporation plc
NatWest Group plc
Holcim Ltd
Siemens Healthineers AG
Leonardo S.p.A.
US
ExxonMobil Holdings Corporation
AbbVie Inc.
Chevron Corporation
Enbridge Inc.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer