Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 29 octobre 2026

(Zonebourse.com) - France
TotalEnergies SE
Air Liquide
AXA
Société Générale
Amundi
Renault
Ayvens
Technip Energies N.V.
Sopra Steria Group
Eutelsat Communications
Pluxee N.V.
Imerys
EMEIS
TF1
Eramet
Wavestone
2CRSi
Equasens
Marie Brizard Wine & Spirits
Median Technologies
Adocia
Groupe LDLC
Ecoslops SA
Europe
Shell plc
Linde plc
Anheuser-Busch InBev SA/NV
BBVA
Trane Technologies plc
ING Groep N.V.
Glencore plc
Lloyds Banking Group plc
CRH plc
Haleon plc
STMicroelectronics N.V.
Danske Bank A/S
Volkswagen AG
Prysmian S.p.A.
Repsol S.A.
Universal Music Group N.V.
Naturgy Energy Group, S.A.
adidas AG
US
Amazon.com, Inc.
Eli Lilly and Company
Mastercard, Inc.
Intel Corporation
Merck & Co., Inc.
Caterpillar Inc.
Gilead Sciences, Inc.
Sandisk Corporation
Bristol-Myers Squibb Company
Altria Group, Inc.
Starbucks Corporation
Stryker Corporation
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