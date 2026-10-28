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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 29 octobre 2026
information fournie par AOF 28/10/2026 à 17:35

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(Zonebourse.com) - France

TotalEnergies SE

Air Liquide

AXA

Société Générale

Amundi

Renault

Ayvens

Technip Energies N.V.

Sopra Steria Group

Eutelsat Communications

Pluxee N.V.

Imerys

EMEIS

TF1

Eramet

Wavestone

2CRSi

Equasens

Marie Brizard Wine & Spirits

Median Technologies

Adocia

Groupe LDLC

Ecoslops SA

Europe

Shell plc

Linde plc

Anheuser-Busch InBev SA/NV

BBVA

Trane Technologies plc

ING Groep N.V.

Glencore plc

Lloyds Banking Group plc

CRH plc

Haleon plc

STMicroelectronics N.V.

Danske Bank A/S

Volkswagen AG

Prysmian S.p.A.

Repsol S.A.

Universal Music Group N.V.

Naturgy Energy Group, S.A.

adidas AG

US

Amazon.com, Inc.

Eli Lilly and Company

Mastercard, Inc.

Intel Corporation

Merck & Co., Inc.

Caterpillar Inc.

Gilead Sciences, Inc.

Sandisk Corporation

Bristol-Myers Squibb Company

Altria Group, Inc.

Starbucks Corporation

Stryker Corporation

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