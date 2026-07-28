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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 29 juillet 2026
information fournie par AOF 28/07/2026 à 18:00
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(Zonebourse.com) - France

L'Oréal

Hermès International

VINCI

Danone

Legrand

Bureau Veritas SA

Klépierre

Aéroports de Paris

Nexans

Elis

FDJ United

Banijay Group N.V.

Constellium SE

Tikehau Capital

Sopra Steria Group

Vicat

Société BIC

Rémy Cointreau

Carmila

Altarea

EMEIS

EMEIS

Imerys

Clariane SE

Eramet

Wavestone

Inventiva

Thermador Groupe

Infotel

Solocal Group SE

EUROAPI

Icape Holding

HOPSCOTCH Groupe

Memscap

Claranova SE

HiPay Group

Europe

Arm Holdings plc

Airbus SE

UBS Group AG

Intesa Sanpaolo S.p.A.

CaixaBank, S.A.

Johnson Controls International Plc

Glencore plc

Aon plc

Eni S.p.A.

Deutsche Bank AG

Standard Chartered PLC

Endesa, S.A.

BASF SE

Garmin Ltd.

Aena S.M.E., S.A.

Porsche AG

Reckitt Benckiser Group plc

US

Microsoft Corporation

Meta Platforms, Inc.

Lam Research Corporation

Procter & Gamble Company

Amphenol Corporation

QUALCOMM Incorporated

Starbucks Corporation

Fortinet, Inc.

Vertiv Holdings Co.

General Dynamics Corporation

Equinix, Inc.

Automatic Data Processing, Inc.

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