Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 29 juillet 2026

(Zonebourse.com) - France
L'Oréal
Hermès International
VINCI
Danone
Legrand
Bureau Veritas SA
Klépierre
Aéroports de Paris
Nexans
Elis
FDJ United
Banijay Group N.V.
Constellium SE
Tikehau Capital
Sopra Steria Group
Vicat
Société BIC
Rémy Cointreau
Carmila
Altarea
EMEIS
EMEIS
Imerys
Clariane SE
Eramet
Wavestone
Inventiva
Thermador Groupe
Infotel
Solocal Group SE
EUROAPI
Icape Holding
HOPSCOTCH Groupe
Memscap
Claranova SE
HiPay Group
Europe
Arm Holdings plc
Airbus SE
UBS Group AG
Intesa Sanpaolo S.p.A.
CaixaBank, S.A.
Johnson Controls International Plc
Glencore plc
Aon plc
Eni S.p.A.
Deutsche Bank AG
Standard Chartered PLC
Endesa, S.A.
BASF SE
Garmin Ltd.
Aena S.M.E., S.A.
Porsche AG
Reckitt Benckiser Group plc
US
Microsoft Corporation
Meta Platforms, Inc.
Lam Research Corporation
Procter & Gamble Company
Amphenol Corporation
QUALCOMM Incorporated
Starbucks Corporation
Fortinet, Inc.
Vertiv Holdings Co.
General Dynamics Corporation
Equinix, Inc.
Automatic Data Processing, Inc.
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