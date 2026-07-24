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Agenda Macro Zonebourse : semaine du 27 au 31 juillet 2026
information fournie par AOF 24/07/2026 à 17:55
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(Zonebourse.com) - Lundi 27 juillet

10h00 : Ifo climat des affaires (Allemagne)

14h30 : Commandes de biens durables (mensuel) (États-Unis)

16h30 : Dallas indice manufacturier de la Fed (États-Unis)

Mardi 28 juillet

08h45 : Confiance des consommateurs (France)

15h00 : Indice S&P/Case-Shiller du prix des logements (annuel) (États-Unis)

16h00 : Confiance des consommateurs - Conference Board (États-Unis)

Mercredi 29 juillet

16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)

16h30 : Changement de stocks d'essence EIA (États-Unis)

20h00 : Fed décision de taux d'intérêt (États-Unis)

20h30 : Conférence de presse de la Fed (États-Unis)

Jeudi 30 juillet

07h30 : Croissance du PIB (annuel) prel (France)

07h30 : Croissance du PIB (trimestriel) prel (France)

11h00 : Taux de chômage (Zone Euro)

11h00 : Sentiment économique (Zone Euro)

11h00 : Croissance du PIB (trimestriel) flash (Zone Euro)

13h00 : Décision de taux d'intérêt BoE (Royaume-Uni)

14h00 : Taux d'inflation (annuel) prel (Allemagne)

14h00 : Taux d'inflation (mensuel) prel (Allemagne)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)

14h30 : Dépenses personnelles (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Indice des prix base PCE (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Indice des prix PCE (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Indice des prix PCE (annuel) (États-Unis)

Vendredi 31 juillet

05h00 : Décision sur le taux d'intérêt de la BoJ (Japon)

08h45 : Taux d'inflation (annuel) prel (France)

08h45 : Taux d'inflation (mensuel) prel (France)

09h55 : Taux de chômage (Allemagne)

09h55 : Évolution du nombre de chômeurs (Allemagne)

11h00 : Taux d'inflation de base (annuel) flash (Zone Euro)

11h00 : Taux d'inflation (annuel) flash (Zone Euro)

11h00 : Taux d'inflation (mensuel) flash (Zone Euro)

15h45 : Indice Chicago PMI (États-Unis)

16h00 : Indice Michigan de confiance des consommateurs (États-Unis)

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