 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Agenda Macro Zonebourse : semaine du 20 au 24 juillet 2026
information fournie par AOF 20/07/2026 à 17:45

(Zonebourse.com) - Lundi 20 juillet

08h00 : Prix à la production (Annuel) (Allemagne)

Mardi 21 juillet

08h00 : Taux de chômage (Royaume-Uni)

11h00 : Indice du sentiment économique ZEW (Zone Euro)

11h00 : Indice du sentiment économique ZEW (Allemagne)

Mercredi 22 juillet

08h00 : Taux d'inflation de base (Annuel) (Royaume-Uni)

08h00 : Taux d'inflation (Annuel) (Royaume-Uni)

08h00 : Taux d'inflation (Mensuel) (Royaume-Uni)

16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (Etats-Unis)

Jeudi 23 juillet

08h45 : Confiance des entreprises (France)

12h00 : CBI industriels tendances commandes (Royaume-Uni)

14h15 : BCE décision de taux d'intérêt (Zone Euro)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)

14h30 : Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago (États-Unis)

14h30 : Vente au détail ex autos (Mensuel) (Canada)

14h30 : Vente au détail (Mensuel) finale (Canada)

14h45 : Conférence de presse de la BCE (Zone Euro)

16h00 : Confiance des consommateurs flash (Zone Euro)

Vendredi 24 juillet

08h00 : Ventes au détail (Annuel) (Royaume-Uni)

08h00 : Ventes au détail (Mensuel) (Royaume-Uni)

08h00 : GfK de confiance des consommateurs (Allemagne)

09h15 : Indice PMI manufacturier flash (France)

09h15 : Indice PMI composite flash (France)

09h15 : Indice PMI services flash (France)

09h30 : Indice PMI manufacturier flash (Allemagne)

09h30 : Indice PMI services flash (Allemagne)

09h30 : Indice PMI composite flash (Allemagne)

10h00 : Indice PMI manufacturier flash (Zone Euro)

10h00 : Indice PMI composite flash (Zone Euro)

10h00 : Indice PMI services flash (Zone Euro)

10h30 : Indice PMI manufacturier flash (Royaume-Uni)

10h30 : Indice PMI services flash (Royaume-Uni)

15h45 : Indice PMI services flash (États-Unis)

15h45 : Indice PMI manufacturier flash (États-Unis)

15h45 : Indice PMI composite flash (États-Unis)

16h00 : Ventes de logements neufs (Mensuel) (États-Unis)

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent la séance en petite forme
    information fournie par AFP 20.07.2026 17:48 

    Les Bourses européennes ont terminé la séance de lundi en petite forme, au premier jour d'une semaine marquée par une réunion jeudi de la Banque centrale européenne (BCE) et des tensions persistantes autour du détroit d'Ormuz. Dans ce contexte, Paris (+0,02%) et ... Lire la suite

  • moteur Leap Safran (Crédit: Adrien Daste / Safran)
    Commande record pour CFM International
    information fournie par Zonebourse 20.07.2026 17:45 

    A l'occasion du salon de Farnborough, la première compagnie aérienne indienne a officialisé la signature d'un protocole d'accord historique portant sur plus de 1 000 moteurs LEAP-1A. La compagnie à bas coûts a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : Une consolidation vers les supports est probable
    GE AEROSPACE : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 20.07.2026 17:40 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • ( AFP / TOBY SHEPHEARD )
    Une commande d'A350 et deux d'hélicoptères pour Airbus
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.07.2026 17:31 

    Airbus a annoncé lundi une commande de six avions A350 et deux commandes d'hélicoptères, à l'occasion de l'ouverture du salon aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni. Les six A350-1000 sont destinés à une compagnie saoudienne qui a effectué son vol inaugural ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 340,11 +0,02%
2CRSI
26,22 +1,00%
Pétrole Brent
88,07 +3,78%
VALERIO THER. (EX...
0,83 +36,07%
SOITEC
86,4 -1,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank