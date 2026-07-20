Agenda Macro Zonebourse : semaine du 20 au 24 juillet 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 20 juillet
08h00 : Prix à la production (Annuel) (Allemagne)
Mardi 21 juillet
08h00 : Taux de chômage (Royaume-Uni)
11h00 : Indice du sentiment économique ZEW (Zone Euro)
11h00 : Indice du sentiment économique ZEW (Allemagne)
Mercredi 22 juillet
08h00 : Taux d'inflation de base (Annuel) (Royaume-Uni)
08h00 : Taux d'inflation (Annuel) (Royaume-Uni)
08h00 : Taux d'inflation (Mensuel) (Royaume-Uni)
16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (Etats-Unis)
Jeudi 23 juillet
08h45 : Confiance des entreprises (France)
12h00 : CBI industriels tendances commandes (Royaume-Uni)
14h15 : BCE décision de taux d'intérêt (Zone Euro)
14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)
14h30 : Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago (États-Unis)
14h30 : Vente au détail ex autos (Mensuel) (Canada)
14h30 : Vente au détail (Mensuel) finale (Canada)
14h45 : Conférence de presse de la BCE (Zone Euro)
16h00 : Confiance des consommateurs flash (Zone Euro)
Vendredi 24 juillet
08h00 : Ventes au détail (Annuel) (Royaume-Uni)
08h00 : Ventes au détail (Mensuel) (Royaume-Uni)
08h00 : GfK de confiance des consommateurs (Allemagne)
09h15 : Indice PMI manufacturier flash (France)
09h15 : Indice PMI composite flash (France)
09h15 : Indice PMI services flash (France)
09h30 : Indice PMI manufacturier flash (Allemagne)
09h30 : Indice PMI services flash (Allemagne)
09h30 : Indice PMI composite flash (Allemagne)
10h00 : Indice PMI manufacturier flash (Zone Euro)
10h00 : Indice PMI composite flash (Zone Euro)
10h00 : Indice PMI services flash (Zone Euro)
10h30 : Indice PMI manufacturier flash (Royaume-Uni)
10h30 : Indice PMI services flash (Royaume-Uni)
15h45 : Indice PMI services flash (États-Unis)
15h45 : Indice PMI manufacturier flash (États-Unis)
15h45 : Indice PMI composite flash (États-Unis)
16h00 : Ventes de logements neufs (Mensuel) (États-Unis)
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