Agenda Macro Zonebourse : le 7 juillet 2026

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Le tribunal de commerce de Toulouse a repoussé lundi au 27 juillet l'examen de l'offre de reprise de Fibre Excellence déposée par le financier Matthieu Pigasse, offrant un ultime délai au groupe papetier en redressement judiciaire. A la sortie de l'audience, l'actuelle ...
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