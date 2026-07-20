Agenda Macro Zonebourse : le 21 juillet 2026

(Zonebourse.com) - 08h00 : Taux de chômage (Royaume-Uni)
11h00 : Indice du sentiment économique ZEW (Zone Euro)
11h00 : Indice du sentiment économique ZEW (Allemagne)
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La Bourse de Paris a terminé en équilibre lundi, regardant à la fois vers le Moyen-Orient, les prix du pétrole et la remontée des taux dans l'attente de la réunion jeudi de la Banque centrale européenne (BCE). Le CAC 40 a symboliquement gagné 1,30 point à 8.340,11 ... Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Domino's table toujours sur une croissance des ventes à périmètre constant aux États-Unis ... Lire la suite
Wall Street montrait lundi un peu plus d'appétit pour le risque que les Bourses européennes sur fond de tensions sur le marché des taux à l'approche de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE). Les Bourses européennes ont terminé la séance en petite forme, ... Lire la suite
Des exceptions sont prévues, par exemple pour les "encyclopédies en ligne". Députés et sénateurs sont parvenus lundi 20 juillet à un compromis sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, ouvrant la voie à l'adoption définitive de cette réforme défendue ... Lire la suite
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