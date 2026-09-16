Agenda Macro Zonebourse : le 17 septembre 2026

(Zonebourse.com) - 13h00 : Décision de taux d'intérêt BoE (Royaume-Uni)
14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (Etats-Unis)
14h30 : Indice manufacturier Fed de Philadelphie (Etats-Unis)
14h30 : Mises en chantier (Etats-Unis)
14h30 : Permis de construire (Etats-Unis)
16h00 : Promesses de ventes (Mensuel) (Etats-Unis)
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