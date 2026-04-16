Ageas publie ses rapports 2025

Ageas a publié aujourd'hui son Rapport Annuel 2025. Le Rapport comprend le rapport du Conseil d'Administration avec le rapport de durabilité d’Ageas, ainsi que les états financiers consolidés d'Ageas et les comptes statutaires 2025 d'Ageas SA/NV.

Ces publications, ainsi que des informations complémentaires sur les performances du Groupe en 2025, soulignant les réalisations des activités d'Ageas et le progrès de son plan stratégique Elevate27, sont disponibles sur le site Internet d'Ageas : ageas.com/en/annual-report-2025 (seulement en anglais).

Les résultats annuels 2025 ont été publiés le 25 février 2026.

Ageas est un groupe d’assurance international d’origine belge, coté en bourse, riche de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Nous proposons à nos clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et nous exerçons également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 55.000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus d’EUR 19,6 milliards en 2025.

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