Ageas offre une opportunité de sortie aux détenteurs de titres FRESH

Ageas a lancé aujourd'hui, par l'intermédiaire de sa filiale détenue à 100 % Ageasfinlux S.A., une offre d'achat des titres FRESHi en circulation, offrant ainsi aux détenteurs de titres FRESH une liquidité et une opportunité exceptionnelle de sortie d'un instrument super subordonné et à faible rendement.

Ageasfinlux (« l'Émetteur ») propose d'acheter en numéraire jusqu'à la totalité des titres FRESH en circulation à compter du 19 novembre 2019ii. L'offre est ouverte aux détenteurs existants de FRESH dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Les résultats de l'offre seront communiqués le 3 janvier 2020.

L'émetteur a simultanément lancé une sollicitation de consentement pour autoriser l'achat des titres FRESH. Le consentement d'au moins la majorité du montant nominal cumulé des FRESH en circulation est nécessaire pour que la proposition de modification des conditions de ces titres soit adoptée. La sollicitation de consentement expirera le 2 décembre 2019.

Les détenteurs de FRESH qui participeront à l'offre après la période de sollicitation de consentement recevront la contrepartieiii de l'offre d'achat de 56 % du montant nominal des FRESH apportés. Les détenteurs de FRESH qui participeront et consentiront pendant la période de sollicitation de consentement recevront une contrepartie de consentement de 3 % du montant nominal en plus de la contrepartie de l'offre d'achat. La contrepartie totale représente une prime de 5,417pp par rapport au cours de clôture d'hier, 18 novembre 2019, et une prime de 9.53pp par rapport au cours moyen des 100 derniers jours de bourse.

Les titres FRESH achetés seront échangés en actions sous-jacentes d'ageas SA/NV et resteront inscrits au bilan du Groupe et continueront à ne donner droit ni à dividende ni à droit de vote. Les titres FRESH qui ne seront pas achetés resteront en circulation conformément à leurs conditions modifiées. La Banque nationale de Belgique a confirmé qu'ils continueront à se qualifier comme capital tier 1 restreint avec droits acquis (grandfathered).

L'offre d'achat sera financée par la trésorerie disponible. Afin d'atténuer l'impact sur la solvabilité du Groupe Ageas résultant de la transaction, ageas SA/NV a l'intention d'émettre un nouvel instrument subordonné tier 1 restreint et a mandaté certaines banques pour agir en qualité de teneurs de livre associés. Le calendrier et la taille de la nouvelle émission dépendent des conditions de marché, du succès de la sollicitation de consentement et du montant des titres FRESH apportés.

L'impact final de cette opération sur le ratio de solvabilité, le bilan et le compte de résultat du Groupe ne pourra être déterminé qu'après sa clôture. La plus-value potentielle constituera un élément non cash et ne sera donc pas disponible pour la distribution de dividende. Cette transaction n'a pas d'incidence sur le programme en cours de rachat d'actions.

Bart De Smet, CEO d'Ageas, a déclaré : « Par cette offre d'achat des titres FRESH, Ageas offre aux investisseurs une occasion de sortir d'un véhicule de financement hérité du passé. En conjonction avec un projet de nouvelle émission de titres de créance, Ageas modernise sa structure de capital, en réduisant pro-activement sa dépendance à l'égard d'instruments de capital bénéficiant de droits acquis et en poursuivant son objectif de centraliser financement et émission de capital au niveau de la société mère ageas SA/NV ».

Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de près de 200 années d'expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l'assurance.

Ageas mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 45 000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus de de 34 milliards d'euros en 2018 (tous les chiffres à 100%).

Cette annonce contient des informations privilégiées. La personne responsable de cette communication au nom d'ageas SA / NV est Johan De Bruycker, Group General Counsel.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre d'achat, ni une sollicitation d'offre de vente, des titres FRESH ou de tout autre titre. L'Émetteur ne formule l'offre qu'en vertu des termes de la déclaration d'offre d'achat et de sollicitation de consentement, et conformément à ceux-ci. L'offre et la sollicitation de consentement ne sont pas faites dans une juridiction où leur formulation ou leur acceptation ne serait pas conforme aux lois sur les valeurs mobilières, aux blue sky laws ou aux autres lois de cette juridiction.





i Les FRESH (Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid Securities) sont des titres de capital non datés émis le 7 mai 2002 par Ageasfinlux S.A., en tant qu'l'Émetteur, avec ageas SA/NV en tant que co-débiteur, pour un montant total d'EUR 1,250 milliard avec coupon à taux variable Euribor à 3 mois + 135 points de base. Les titres ne peuvent être remboursés que par échange contre des actions ageas SA/NV à un prix de 315 EUR par action, ce qui signifie qu'il s'agit en fait d'un instrument perpétuel.

ii Pour plus de détails sur cette offre d'achat des FRESH, nous vous renvoyons au communiqué de presse correspondant d'Ageasfinlux S.A .

iii La référence de prix est la valeur 'ask' du CBBT (Composite Bloomberg Bond Trader) des titres FRESH qui s'élevaient à 53,583% à la clôture le 18 novembre 2019. Il constitue également la base du calcul de la moyenne sur 100 jours. Le Composite Bloomberg Bond Trader (CBBT) est un prix composite basé sur les cours les plus pertinents pour la négociation des titres à revenu fixe sur Bloomberg.







Pièce jointe