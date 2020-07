Les contributions sociales (CSG, CRDS) sur les salaires et les pensions de retraite

crédit photo : fullempty/Shutterstock / fullempty

La Contribution Sociale Généralisée (CSG) et la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) sont prélevées sur les revenus d'activité et de remplacement (retraite, indemnité de chômage). Toutefois, il existe des taux réduits et des exonérations.

Les contributions sociales sur les revenus d'activité

La CSG et la CRDS sont prélevées sur le montant brut de vos revenus salariés (salaires, primes et indemnités). Ces contributions sont également prélevées sur les revenus non-salariés (Bénéfices Industriels et Commerciaux - BIC- ou bénéfices agricoles).

La CSG est en partie déductible de votre Impôt sur le Revenu (IR). La CRDS, quant à elle, n'est pas déductible. Les modalités d'application des prélèvements sont les modalités suivantes:

Nature des revenus Base de calcul Taux global CSG Taux CSG déductible Taux CRDS Activité salariée 98,25 % du revenu brut jusqu'à quatre plafonds annuels de Sécurité sociale, 100 % au-delà 9,2 % 6,8 % 0,5 % Complément du salaire 100 % du revenu brut 9,2 % 6,8 % 0,5 %

La rémunération d'un apprenti, les bourses versées aux étudiants et la rémunération des stagiaires demandeurs d'emploi en formation professionnelle sont exonérées de contributions sociales. Il en est de même pour les sommes perçues dans le cadre du volontariat et de la coopération.

Les contributions sociales sur les retraites

La CSG et la CRDS sont prélevées sur le montant brut de vos allocations de préretraite et de pensions de retraites. La CSG est en partie déductible de votre Impôt sur le Revenu (IR). La CRDS n'est, quant à elle, pas déductible. Elles sont prélevées selon les modalités suivantes:

Nature des revenus Base de calcul Taux global CSG Taux CSG déductible Taux CRDS Allocations de préretraite 100 % de l'allocation brute 9,2 % 6,8 % 0,5 % Pensions de retraite 100 % de la pension brute 8,30 % 5,9 % 0,5 %

Vos allocations de préretraite et pensions de retraite sont soumises à la Contribution de Solidarité pour l'Autonomie de 0,3%, sous certaines conditions. Le taux réduit de CSG de 3,8% s'applique sous conditions de ressources et en fonction du nombre de parts fiscales de votre foyer. En deçà d'un certain niveau de revenus, vous êtes totalement exonéré du paiement des contributions sociales.

Hausse de la CSG pour certains retraités Le 1er janvier 2018, le taux de CSG sur les pensions de retraite a été relevé de 1,7 point à 8,3 % pour les ménages dont le Revenu Fiscal de Référence (RFR) était supérieur ou égal à 14.404 € (personne seule) ou 22.096 € (couple). Les retraités bénéficiant du taux réduit de CSG de 3,8 % et ceux exonéré du paiement des contributions sociales ne sont pas concernés. La hausse de la CSG concerne 60 % des retraités, selon le gouvernement. Le Premier ministre a annoncé qu'environ 100.000 foyers fiscaux situés «juste au-dessus» du RFR déclenchant le taux plein de CSG bénéficieraient d'un geste en 2019.

Les contributions sociales sur les allocations de chômage

La CSG et la CRDS sont prélevées sur le montant brut de vos allocations de chômage selon les modalités suivantes:

Nature des revenus Base de calcul Taux global CSG Taux CSG déductible Taux CRDS Allocation chômage 98,25 % du revenu brut jusqu'à quatre plafonds annuels de Sécurité sociale, 100 % au-delà 6,2 % 3 % 0,5 %

Le taux réduit de CSG de 3,8% s'applique sous conditions de ressources et en fonction du nombre de parts fiscales de votre foyer. En deçà d'un certain niveau, votre allocation de chômage est totalement exonérée du paiement des contributions sociales.

Les revenus du travail sont assujettis au paiement de la CSG et de la CRDS à taux plein. Ce n'est pas le cas pour les pensions de retraite et les allocations de chômage. Ces deux revenus peuvent être exonérés totalement de CSG et CRDS, sous conditions de ressources.