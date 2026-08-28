Affirm bondit alors que ses prévisions de chiffre d'affaires dépassent les estimations

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28 août - ** Le titre d'Affirm Holdings AFRM.O bondit de 12 % à 86,8 $ en pré-ouverture

** Le prêteur “acheter maintenant, payer plus tard” prévoit un chiffre d'affaires au premier trimestre compris entre 1,19 et 1,22 milliard de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 1,14 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** L'entreprise annonce un chiffre d'affaires de 1,17 milliard de dollars au quatrième trimestre, contre des estimations des analystes de 1,10 milliard de dollars

** Nous pensons que l'exercice 2027 s'annonce comme une nouvelle année solide, soutenue par l'expansion dans de nouveaux secteurs et de nouvelles zones géographiques, ainsi que par la croissance continue de la carte Affirm, indique un analyste de Jefferies dans une note

** “Nous pensons que la carte restera un moteur de croissance, car AFRM continue de faciliter son utilisation en magasin pour les clients”, indique TD Cowen

** AFRM fait état de 27,8 millions de consommateurs actifs, soit une hausse de 21 % en glissement annuel

** Vingt-six des 35 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, tandis que 9 recommandent de “conserver”; leur objectif de cours médian est de 96 dollars

** À la clôture d’hier, l’AFRM affichait une hausse de 4,1 % depuis le début de l’année, contre un gain de 14,2 % pour le Nasdaq .IXIC