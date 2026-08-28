 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Affirm bondit alors que ses prévisions de chiffre d'affaires dépassent les estimations
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 11:28
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Le titre d'Affirm Holdings AFRM.O bondit de 12 % à 86,8 $ en pré-ouverture

** Le prêteur “acheter maintenant, payer plus tard” prévoit un chiffre d'affaires au premier trimestre compris entre 1,19 et 1,22 milliard de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 1,14 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** L'entreprise annonce un chiffre d'affaires de 1,17 milliard de dollars au quatrième trimestre, contre des estimations des analystes de 1,10 milliard de dollars

** Nous pensons que l'exercice 2027 s'annonce comme une nouvelle année solide, soutenue par l'expansion dans de nouveaux secteurs et de nouvelles zones géographiques, ainsi que par la croissance continue de la carte Affirm, indique un analyste de Jefferies dans une note

** “Nous pensons que la carte restera un moteur de croissance, car AFRM continue de faciliter son utilisation en magasin pour les clients”, indique TD Cowen

** AFRM fait état de 27,8 millions de consommateurs actifs, soit une hausse de 21 % en glissement annuel

** Vingt-six des 35 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, tandis que 9 recommandent de “conserver”; leur objectif de cours médian est de 96 dollars

** À la clôture d’hier, l’AFRM affichait une hausse de 4,1 % depuis le début de l’année, contre un gain de 14,2 % pour le Nasdaq .IXIC

Valeurs associées

AFFIRM HLDG RG-A
77,4900 USD NASDAQ +1,35%
NASDAQ Composite
26 541,35 Pts Index Ex +1,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Abbas Araghchi, le 28 juin 2026, à Bagdad ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )
    "La pression ne fonctionne pas" : l'Iran persiste et signe malgré les nouvelles sanctions des Etats-Unis
    information fournie par Boursorama avec Media Services 28.08.2026 12:54 

    Le message a été lancé par le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi. Après six mois de guerre au Moyen-Orient, l'Iran a répété vendredi 28 août aux Etats-Unis que les pressions "ne fonctionnent pas" contre la République islamique, après l'annonce de nouvelles ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 28.08.2026 12:53 

    (Actualisé avec Nvidia, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,08% pour le Dow Jones .DJI , mais en baisse de 0,07% ... Lire la suite

  • Le nouveau roi de Norvège, Haakon VIII, au Palais royal à Oslo le 28 août 2026 ( NTB / Lise Åserud )
    Norvège: Haakon, populaire héritier d'une monarchie fragilisée
    information fournie par AFP 28.08.2026 12:44 

    Promesse de modernité, Haakon hérite d'une couronne de Norvège longtemps donnée en exemple mais récemment fragilisée par une série de scandales. Succédant au roi Harald V, mort vendredi, ce grand barbu de 53 ans s'est choisi le nom de Haakon VIII et reprendra la ... Lire la suite

  • Le rappeur américain Kanye West en concert à Istanbul, en Turquie, le 30 mai 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )
    En Russie, micmac autour des concerts annoncés de Kanye West
    information fournie par AFP 28.08.2026 12:39 

    L'annonce, la frénésie, puis l'annulation? La venue du rappeur américain Kanye West pour des concerts en Russie au mois d'octobre a été remise en question cette semaine, malgré l'emballement suscité par la perspective d'une rare visite d'une célébrité occidentale. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,568 +20,34%
CAC 40
8 392,4 +0,87%
BIOPHYTIS
0,0609 -5,58%
Pétrole Brent
90,19 +0,89%
NANOBIOTIX
38,22 -0,98%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank