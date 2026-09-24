Aeroflex Neu atteint son plafond de cotation après l'annonce de son projet d'entrée sur le marché des infrastructures d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Le cours de l'action de la société indienne Aeroflex Neu AERL.NS a progressé de 20 %, soit la limite maximale autorisée par la Bourse, pour atteindre 80,64 roupies

** Le fabricant d'emballages souples indique que le conseil d'administration a approuvé son entrée dans le secteur des infrastructures d'IA et prévoit de mettre en place une plateforme intégrée pour les produits, solutions et services de haute technologie et d'ingénierie critique

** Environ 83.841 actions ont changé de mains, soit environ le double du volume moyen sur 30 jours – données compilées par LSEG

** Le titre affiche une hausse de 8,8 % depuis le début de l'année